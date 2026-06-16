日本の発酵の知恵から生まれた、肌育発想の美容液。新ブランド「Qina」誕生

COMBRIDGE＆EBは、新規美容ブランド「Qina（キナ）」を立ち上げ、ブランド初となるスキンケアアイテム「キナセラム（フェイシャルセラム／30mL／3,980円）」を6月8日より、Amazon、Qoo10にて販売開始しました。

Qinaは「日本の美容習慣が育む、内側からの輝き。」をコンセプトに、日本古来の発酵の知恵と、現代のスキンケア研究で注目される成分を組み合わせたスキンケアを提案。

忙しい毎日のスキンケアを、自分自身を丁寧に扱う「小さなリチュアル」へと変える体験を届けます。

■ブランドコンセプト

日本の美容習慣が育む、内側からの輝き。 Where Japanese Rituals Become Inner Glow

現代の私たちは「美しくなりたい」と願いながら、SNSのフィルター文化や情報過多の中で「足りない自分」ばかりを見てしまいがちです。Qinaはその価値観に、静かに問いを投げかけます。

「リチュアルとは、あなたを変えることではなく、今のあなたを丁寧に扱うこと。」

日本には古くから、発酵・余白・四季・茶道など、自分自身を丁寧に扱うための知恵が受け継がれてきました。

Qinaはその叡智を現代のライフスタイルへと再編集し、毎日のスキンケアを心地よい時間へと変えていきます。

■製品特長：「キナセラム」6つのアプローチ

「Qinaが最初に決めたのは、成分ではなく『使い心地』でした。毎日続けたいと思える質感であること。その条件を満たしたうえで、日本の発酵の知恵と現代のスキンケア研究で注目される成分 を組み合わせています。」

■Qinaが生まれた理由

Qinaは、「日本の美容文化を世界へ届けたい」という想いから、社内ベンチャー制度を活用して誕生しました。

ブランドの立ち上げを担った渋谷舞氏は、イベントプロデューサーとして世界各国の展示会やイベントに携わる中で、多様な文化や価値観に触れてきました。その経験を通じて改めて実感したのが、日本には世界に誇るべき文化が数多く存在するということでした。なかでも強く魅力を感じたのが、日本に根付く美容習慣です。

日本では古くから、肌をいたわり、日々丁寧に整えることが大切にされてきました。それは単に外見を繕うためだけではなく、自分自身と向き合い、自分を大切にするための時間でもあります。

海外で暮らし、多くのグローバルブランドに触れる中で、「この日本ならではの美容文化をもっと世界へ届けたい」という想いが芽生え、誕生したのがQinaです。

イベントの企画・制作を通じて培ってきた“言葉を超えて人の心を動かす体験づくり”の視点と、日本の美容文化への想いを掛け合わせながら、ブランドはゼロから構築されました。

ブランド名である「Qina（キナ）」には、日々の積み重ねを大切にしながら、自分らしい美しさを育んでほしいという願いが込められています。発酵の知恵や米由来の成分など、日本に受け継がれてきた美容の考え方を現代的に再解釈し、世界中の誰もが日常に取り入れやすい形で届けること。それがQinaの目指す姿です。

忙しい毎日の中でも、スキンケアの時間が少しだけ自分を大切にする時間になるように。Qinaは、日本の美容文化から生まれた新しいセルフケアの価値を、これから世界へ発信していきます。

■Qinaについて

「Qina（キナ）」は、COMBRIDGE＆EBの社内ベンチャー制度を活用して立ち上げられた、日本発のビューティ＆セルフケアブランド。

「Where Japanese Rituals Become Inner Glow（日本の美容習慣が育む、内側からの輝き。）」を掲げ、日本の美容習慣・発酵技術・美意識を世界へ届けることをミッションとしています。スキンケアにとどまらず、ライフスタイル全体を「日本のリチュアル」で豊かにするブランドへの成長を目指します。

Qinaは今後、日本国内のみならず海外市場への展開も視野に入れています。

中南米を中心に現地市場調査を行っており、日本の美容文化を世界へ届ける新たな挑戦を進めています。

■商品概要

商品名：キナセラム

カテゴリー：フェイシャルセラム（美容液）

内容量：30mL

価格：3,980円

発売日：2026年6月8日

販売チャネル：Amazon、Qoo10、TikTok Shop

公式Instagram：@qina_official

公式サイト：https://qina.tokyo/

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