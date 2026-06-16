【数量限定】ululis ×「エンジェルブルー&メゾピアノ」コラボデザイン新登場！

H2Oは6月26日、美容水※1に着目したMIZUシャンプー「ululis（ウルリス）」より、ナルミヤ・インターナショナルが展開するブランドで、いま大注目の「エンジェルブルー」「メゾピアノ」とコラボした「ウルリス エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」と「ウルリス メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」 の2種類を、全国のドラッグストアおよびバラエティショップにて数量限定で発売します。

今回のコラボでは、「ナカムラくん&ハナちゃん」「ベリエちゃん&ブルーベリエちゃん」のイラストが描かれたパッケージデザインに加え、それぞれの世界観をイメージした「サボン&ソーダの香り」「ベリー&ベリーの香り」を採用しました。

さらにそれぞれのペアセットにはオリジナルデザインの「ぷっくりシール」付きです。

※1 美容液成分のこと

■「エンジェルブルー&メゾピアノ」限定デザイン 3つのPOINT

1．2種類の限定デザイン

それぞれのキャラクターのバスタイムをイメージしたデザインにしました。シャンプー&トリートメントのボトルを並べると「ナカムラくん&ハナちゃん」は”星“のデザインに、「ベリエちゃん&ブルーベリエちゃん」は”ハート”のデザインになります。

2．オリジナルデザインのぷっくりシール付き

ここでしか手に入らない、オリジナルデザインのコラボ限定ぷっくりシール付きです。

3．限定フレグランス

それぞれの世界観をイメージした香りを採用。エンジェルブルーシリーズは爽やかな「サボン&ソーダの香り」、メゾピアノシリーズはほんのり甘い「ベリー&ベリーの香り」です。

◇ウルリス「アクア」について

◯「ウルリス エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」

ドライ髪に補水カプセル※2で集中保湿。髪の水分バランスを整え、ululis史上最高※3のうるぷる髪へ導きます。

・リポソーム美容液成分＊1配合

10種の美容液成分＊1をリポソーム化。水分不足のドライ髪に集中保湿ケアし、ululis史上最高※3のうるおいのあるうるぷる髪へ導きます。

・アクアチャージ処方

アクアチャージ処方でブルーミネラル＊2とアクアセラミド＊3がドライ髪に浸透※4し保湿力110％※5のうるぷる髪へ導きます。

◇ウルリス「ピンクミー」について

◯「ウルリス メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」

独自のうねりケアメカニズムで髪の水分バランスとキューティクルを整え、うねりを扱いやすくケアします。

・90％以上が補水＋うねりケア成分＊4※6

水の持つ保湿力に着目し、90％以上を水溶性の保湿成分や補修成分、うねりケア成分＊4などで構成※6。うるおい成分を凝縮しました。

・独自のうねりケアメカニズム

独自開発したうねりコントロール成分である「ハチミツうねりケア成分＊4」「水溶性撥水成分＊5」「水溶性ストレート成分＊6」を配合。髪表面・内部を補修することで、うねり・くせをケアします。

※2 セラミドAP、セラミドNP（全て保湿）をリポソーム化したもの

※3 同社既存品内（ululisシリーズ内）

※4 毛髪内部まで

※5 同社既存品比（ululisシリーズ比）

※6 基剤を除く、水を含む

＊1 グルコン酸銅、カルボキシメチルヒアルロン酸Na、オリゴペプチド−41、水溶性コラーゲン、セラミドAP、ジラウラミドグルタミドリシンNa、加水分解ハチミツタンパク、セラミドNP、プラセンタエキス（全て保湿）、加水分解ケラチン（羊毛）（補修）をリポソーム化した成分のこと

＊2 グルコン酸銅（保湿）

＊3 セラミドAP（保湿）

＊4 加水分解ローヤルゼリーエキス（補修）

＊5 セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク（補修）

＊6 シャンプー：イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD、ヘアトリートメント・ヘアオイル：イソステアロイル加水分解コラーゲン（全て補修）

◯ 画像・イラストは全てイメージです

◇あなたはどっち派？

今回のコラボ限定デザインは、「エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」と「メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」の2種類展開。

「エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」は、髪のパサつきが気になる人におすすめのシリーズで、髪の芯※4までうるおう“うるぷる髪”へ導きます。

「メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」は、髪のうねりやくせが気になる人におすすめのシリーズで、うねりをコントロールして“うるサラ髪”へ導きます。

それぞれの異なるパッケージや香り、悩みに合わせて、好みのシリーズを選べます。

※4 毛髪内部まで

■商品概要

・「ウルリス エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」3,080円

シャンプー本体：1個、ヘアトリートメント本体：1個、

シール：1シート

340mL＋335g＋シール

・「ウルリス メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」3,080円

シャンプー本体：1個、ヘアトリートメント本体：1個、

シール：1シート

340mL＋335g＋シール

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