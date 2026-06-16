DEAN & DELUCA夏の定番「メッシュトートバッグ」に限定色ターコイズ登場

DEAN & DELUCAは6月16日、マーケット店舗、カフェ店舗、オンラインストアにて「メッシュトートバッグ ターコイズ」を数量限定発売しました。

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■大容量のLサイズと、持ち歩きやすいSサイズを用意

毎年、夏の訪れを告げるシーズナルアイテムとして好評の「メッシュトートバッグ」。

2026年の限定カラーには、澄み渡る夏空を思わせる爽やかな“ターコイズ”を提案します。持ち手にはライトグレーを合わせ、涼やかさの中にも上品さを感じるカラーリングに仕上げています。

軽やかな透け感が魅力のポリエステルメッシュ素材を使用し、見た目にも涼しげなデザインは、夏の外出やレジャーシーンにぴったり。シンプルな装いにも映える存在感で、コーディネートに涼やかなアクセントを添えます。

サイズは、たっぷり収納できるLサイズと、デイリーに持ちやすいSサイズの2種類を展開。どちらにもスマートフォンや鍵などの小物収納に便利な内ポケットを備え、デザイン性だけでなく実用性にもこだわりました。

毎年発売を心待ちにするユーザーも多い、DEAN & DELUCA夏の定番アイテム。今年は、爽やかなターコイズカラーをまとい、夏のお出かけをよりたのしく彩ります。

◇軽やかにお出かけができるSサイズ

Sサイズは、小さめのサイズながらも広いマチのおかげで収納力があり、折りたたみの日傘やウォーターボトルなど必要なものを入れて快適にお出かけができます。

◇2WAYハンドルでレジャーにも活躍するLサイズ

横幅が50cmある大容量のLサイズは、毎日のお買いものにはもちろん、夏のレジャーシーンにもおすすめ。

肩から掛けられるロングハンドルと、さっと持てるショートハンドルのダブルハンドルで、シーンにより使い分けができます。

■メッシュトートバッグ ターコイズ 商品概要

Sサイズ 3,300円

本体：約 幅39cm × 高さ21.3cm × マチ17.7cm

ハンドル：約 34cm

Lサイズ 4,400円

本体：約 幅50cm × 高さ35cm × マチ13.5cm

ハンドル：長い方 約 58cm、短い方 約 26cm

［素材］

本体：ポリエステル（PVC コーティング）

ハンドル：ナイロン

■販売概要

⚫︎販売期間

＜公式オンラインストア・店舗＞

2026年6月16日〜

※オンラインストア販売開始時間：9時〜

（システムの都合上、在庫反映に時間がかかる場合があります）

※店舗販売開始時間：各店舗営業開始時間〜

＜ECモール公式ストア＞

・and ST：2026年6月16日〜

・楽天市場：2026年6月22日

⚫︎取扱店舗

マーケット店舗／カフェ店舗／公式オンラインストア／ECモール公式ストア（and ST／楽天市場）

※対象外店舗：成田空港第2ターミナルサテライト、ベーカリー武蔵境では取り扱いがありません。

＊予約・取り置きは受け付けていません。

＊数量限定のため、なくなり次第終了となります。

＊代金引換での購入は、下記店舗で受け付けています。

（六本木 / 品川 / 八重洲 / 吉祥寺 / そごう横浜 / 名古屋 / 栄 / 大阪 / 岡山 / 福岡）

＊店頭での購入は、1家族（1組）につき、各サイズ5枚ずつまでの購入制限とします。

＊一部、ネットショップ、オークションサイト、フリマサイト等で、同社限定商品の模倣品の流通が確認されています。同社商品の購入に際しては、店舗、公式オンラインストア、ECモール内の公式ストアを利用してください。他販路での購入におけるトラブル、商品不良などに関しては同社は一切の責任を負いません。

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