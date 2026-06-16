「セルフカフェ」の次は「セルフシャワー」!? 無人シャワースポットが誕生

ニッカホームはこのほど、受付不要・個室型のシャワースポット「Nikka Shower（ニッカシャワー）」を、名古屋・栄エリアにオープンしました。

同社が全国60店舗以上を展開する無人カフェ「セルフカフェ」の運営で培った「無人・セルフ」のノウハウを活かし、その構造を応用して開発した新事業です。

20分400円（税込）から、【思い立ったその場で】をコンセプトに清潔な個室シャワーを手軽に利用できます。

■好調な「セルフカフェ」から生まれた新業態

同社が運営する無人カフェ「セルフカフェ」は、会員登録不要・席時間無制限で、高速Wi-Fiと電源を備え、仕事や勉強に使える“セカンドデスク”として支持を集めてきました。

全国60店舗以上を展開し、月間利用者は約8万人。テレビや新聞などメディアでも数多く取り上げられています。

スタッフを介さず利用者が自分のペースで過ごせるこの「無人・セルフ」という構造は、運営負荷を抑えながら、利用者には“気軽さ”と“自分のペース”を提供できる点に強みがあります。

同社はこの構造を応用できる次の事業を検討するなかで、街なかに確実に存在しながら受け皿の乏しかった「シャワー需要」に着目。こうして生まれたのが「Nikka Shower」です。

■「Nikka Shower」誕生を後押しした3つの変化

「Nikka Shower」誕生を後押ししたのが、近年の生活者・社会における3つの変化です。

（1）タイパ志向の定着と街なかの“ちょい利用”需要

「時間対効果（タイパ）」を重視する価値観は、すでに生活に定着しています。

セイコーホールディングス「セイコー時間白書2024」では、生活者の58.0%が「タイパを意識して行動している」と回答し、71.5%が「なるべく無駄な時間は過ごしたくない」と答えています。

移動や仕事の合間に“数分で完結するシャワー”は、こうした時間意識と高い親和性を持ちます。

※タイパ意識：セイコーホールディングス「セイコー時間白書2024」（調査対象：15〜69歳の男女1,200人）

（2）生活習慣の多様化と「湯船に入らない」入浴スタイルの広がり

入浴スタイルも多様化しています。mitorizが2024年に実施した調査では、気温の高い夏場は「シャワーだけで済ませる」人が54.1%と過半数を占め、特に若い年代ほどシャワー中心の傾向が見られました。

湯船にこだわらず“シャワーでさっぱりできれば十分”という層の広がりが、街なかシャワーの裾野を広げています。

※入浴スタイル：mitoriz「入浴に関する調査」（2024年11月公表）

（3）インバウンド（訪日外国人）の急増

訪日外国人の増加も追い風です。日本政府観光局（JNTO）によると、2025年の訪日外国人旅行者数は4,268万人と初めて4,000万人を突破し、前年比15.8%増で過去最高を更新しました。

インバウンド消費額も9兆4,559億円と過去最高に達しています。シャワー中心の入浴文化圏からの来訪者も多く、宿泊施設の外でも身だしなみを整えたいというニーズが見込まれます。

栄は中部圏随一の繁華街で、観光・ビジネス双方の人流が厚いエリアです。ニッカホームはこの栄エリアでもすでに複数のセルフカフェを運営しており、土地勘のあるエリアでの新業態スタートとなります。

※訪日外国人数・消費額：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2025年12月推計値）」／観光庁インバウンド消費動向調査（2026年1月発表）

「Nikka Shower」は、自社で培ったセルフ業態のノウハウと、これらの生活者の変化が交差する地点に生まれたサービスです。「シャワーだけを、数分で、気軽に」という、これまで受け皿の乏しかったニーズに応えます。

■「Nikka Shower」 の4つの特徴

1. キャッシュレス決済：スマホで簡単にお支払い（順次導入予定）

2. 受付不要：無人運営だからスムーズ。人を介さず利用できます

3. 20分から使える：短時間でもOK。忙しい合間にちょうどいい

4. 清潔な個室：男性専用・女性専用の区画を用意し、快適にリフレッシュ

■こんなシーンで利用できます

営業の合間に／長距離移動中に／運転後に／旅行・出張中に・・・

観光や買い物で街を歩いたあとにも。

「すぐにさっぱりしたい」あらゆる場面で利用できます。

■利用は「かんたん4STEP」

（1） 決済 ⇨ （2）入室 ⇨ （3）シャワー ⇨ （4）退室

会員登録も対面手続きも不要です。

■清潔な室内で手軽にさっぱり

■料金

20分 400円（税込） ※設置場所により異なる場合があります

■店舗概要

施設名：「Nikka Shower 名古屋栄」

所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5丁目22−5

オープン日：2026年6月9日

営業時間：9:00〜22:00 ※閉店時間は日によって変動あり

設備：ドライヤー・シャンプー・リンス・ボディーソープ・バスマット

※タオルは1つ100円で販売

料金：20分 400円（税込）

公式サイト：準備中

◇今後の展開

2026年8月にキャッシュレス決済を本格導入予定。今後、栄エリアを起点に展開を計画しています。

（エボル）