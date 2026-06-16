【最大50%OFFの特別価格！】OWNDAYS「夏の大感謝祭SALE」を開催

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける「OWNDAYS（オンデーズ）」は6月11日から7月5日までの期間、全国のOWNDAYS店舗およびオンラインストアにて、150種類以上の人気アイウェアが最大50%OFFとなる「夏の大感謝祭SALE」を開催しています。

特設ページ：https://www.owndays.com/jp/ja/news/summersale

■おしゃれと機能を両立する1本を特別価格で

夏は、旅行や帰省、アウトドアなど、イベントが盛りだくさんの季節です。

OWNDAYSでは、夏の思い出づくりや日々の生活をより快適にサポートする人気アイウェアを最大50%OFFの特別価格で提供するセールを実施します。

店舗では、割引率が一目でわかるカラーシール（50%・30%・10% OFF）を対象商品に貼付。

また、オンラインストアでも同時開催しており、自宅でもラインアップをじっくり見比べながら好きなタイミングでお気に入りの1本を選べます。

■＼OWNDAYSイチオシフレーム／

品番：AU2113A-5S

カラー：C4 マットネイビー

通常価格：13,800円 ⇨ 夏の大感謝祭セール 50％OFF：6,900円

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2113A-5S?sku=8394

品番：GB2045G-5S

カラー：C4 クリアグレー

通常価格：11,800円 ⇨ 夏の大感謝祭セール 30％OFF：8,260円

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/GB2045G-5S?sku=8726

品番：GB1040B-3A

カラー：C3 ゴールド

通常価格：11,800円 ⇨ 夏の大感謝祭セール 10％OFF：10,620円

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/GB1040B-3A?sku=7348

■「おすすめのUVカットカラーレンズ3選」

夏をもっと快適に、もっと自分らしく！

旅行やアウトドア、海水浴など、屋外で過ごす時間が増える夏は、強い日差しや紫外線が気になる季節でもあります。

そんな夏をもっと快適に、もっとおしゃれに楽しむために、OWNDAYSでは豊富な種類のカラーレンズを取り揃えています。

好みのフレームとレンズを自由に組み合わせて、ファッションに合ったオリジナルアイウェアを作れます。

UVカットカラーレンズを選ぶときのポイントは「レンズの色」

カラーレンズは、UVカットや眩しさの軽減といった機能面だけでなく、日常のファッションに彩りを添えるアイテムとしても使えます。

色味の選び方次第で、視界の快適さや目元の印象は大きく変わるため、自身の希望に合わせたカラーレンズを選ぶのがおすすめです。

（1）ブラウン系

青色系の光をカットし、眩しさを軽減しながら視界をクリアに保ちます。コントラストが高まるため、ゴルフやテニスなど屋外スポーツにも向いています。

（2）グレー系

光を均一にカットするため、色の歪みが少なく自然な景色をそのまま楽しめます。主張が強すぎないため顔立ちや服装を選ばず、幅広いシーンで使いやすい万能カラーです。

（3）クリア系

裸眼に近い自然な視界を確保できるため、ナチュラルな印象に仕上がります。室内や夜間でも活躍するため、1本持っておくと重宝します。

（4）ピンク系

肌を明るく華やかに見せてくれる効果があり、血色感をプラスしてくれるため、健康的な印象を創り出します。おしゃれなスタイリングのアクセントにもおすすめです。

色の好みや普段のコーディネートに合わせて選ぶことで、より気軽にカラーレンズを日常に取り入れることができます。

カラーレンズ一覧：https://www.owndays.com/jp/ja/services/lens/color

◇OWNDAYSおすすめの組み合わせ

品番：AU2113A-5S

カラー：C4 マットネイビー

通常価格：13,800円 ⇨ 夏の大感謝祭セール 50％OFF：6,900円

カラーレンズ：CS-Smork（＋4,000円）を追加しても10,900円で作成可能！

品番：GB2045G-5S

カラー：C4 クリアグレー

通常価格：11,800円 ⇨ 夏の大感謝祭セール 30％OFF：8,260円

カラーレンズ：MB-Blue（＋4,000円）を追加しても12,260円で作成可能！

品番：GB1040B-3A

カラー：C3 ゴールド

通常価格：11,800円 ⇨ 夏の大感謝祭セール 10％OFF：10,620円

カラーレンズ：B-G02（＋4,000円）を追加しても14,620円で作成可能！

■「夏の大感謝祭SALE」概要

名称： 夏の大感謝祭SALE

期間： 2026年6月11日〜7月5日

内容：対象フレームが10% / 30% / 50% OFF

場所： 全国のOWNDAYS店舗・オンラインストア

特設サイト：https://www.owndays.com/jp/ja/news/summersale

※OWNDAYS安心アフターサービスについては、見え方保証・レンズ種類変更保証・メンテナンス・サービスのみ対象。その他の保証は対象外です。

※対象商品がなくなり次第終了です。

※他の割引との併用はできません。

※オプションレンズ・コラボ商品・レンズ交換・雑貨・修理等は対象外です。

※同キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。

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