高山市に誕生。多彩なアミューズメントサービスを導入したフィットネスクラブ

フィットイージーが全国展開するアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY高山石浦店」（岐阜県高山市石浦町6）が、6月11日にグランドオープンしました。

グランドオープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中。キャンペーン期間中に入会した人は入会金や事務手数料、2026年7月までの月会費が無料となります。

※定員になり次第終了

■高山市内2店舗目，使い分けでより便利に！

「FIT-EASY 高山石浦店」は、初心者から上級者まで満足できる充実のトレーニングマシンをはじめ、シミュレーションゴルフ（両打ちあり）、個室サウナ（水風呂あり）、高濃度酸素ルーム、スタジオ、骨盤底筋トレーニングマシン（女性専用）、ビートスリマー、マシンピラティス（女性専用）、コワーキングスペース、ラウンジなど多彩なサービスを月会費のみで利用できます。

同店は岐阜県内では35店舗目、高山市内では2店舗目の出店。同市内にある「FIT-EASY 高山店」までは車で約10分でアクセス可能なため、ライフスタイルや利用シーンに応じてより便利に利用できるようになります。

FIT-EASYでは入会から31日経過で、全国の店舗を利用可能。同市内の店舗はもちろん、出張先や外出先でも各店舗のアミューズメントサービスや設備に応じて使い分けることで、より便利に楽しめます。

同社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

※AIヘルスケアオートメーション「特許出願中」

「FIT-EASY 高山石浦店」では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、ユーザーの生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートします。

■多彩なアミューズメントサービスを月会費で！

高山市内では、アミューズメントサービスの導入は初となります。

充実したマシンでトレーニングを楽しんだ後のリフレッシュとしてはもちろん、アミューズメントサービスの利用を目的とした利用も可能です。

会員から好評のシミュレーションゴルフやサウナをはじめ、時間のない人へもおすすめの骨盤底筋トレーニングマシンやビートスリマー、リフレッシュに適した高濃度酸素ルームやラウンジなど、多彩なアミューズメントサービスを月会費のみで利用できます。

また単なるトレーニングにとどまらない、アミューズメントサービス同士の「掛け合わせ」による相乗効果を提案。

最新・高品質のマシンを使ったトレーニングや天候を気にせず臨場感溢れるプレーが楽しめるシミュレーションゴルフや、インナーマッスルを効率よく鍛える「FIT-SHAPE」、座るだけで骨盤底筋をケアする「FIT-CHAIR」、ボディメイクや姿勢改善などが期待される 「FIT-PILATES」などのアミューズメントサービスを完備 しています。

これらで活発に身体を動かした後は、サウナでの温熱効果や高濃度酸素ルームによる細胞レベルのケアを組み合わせることで、新陳代謝の向上と疲労回復を促進。

この「運動×リカバリー×リフレッシュ」のサイクルが、理想のボディメイクやメンタルケアを同時に叶えます。

■「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

同社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進。

健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

※AIヘルスケアオートメーション「特許出願中」

・データに基づいた自動パーソナライズ：

独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。

・「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：

アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードできます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja

同社は、AIヘルスケアオートメーションによる精密なデータ管理により、誰もが最短ルートで「なりたい自分」を実現できる環境を整えます。

FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献していきます。

■FIT-EASY 高山石浦店 概要

住所：岐阜県高山市石浦町2丁目396

開業日：2026年6月11日

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-gifu-takayamaishiura/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy___takayamaishiura/

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