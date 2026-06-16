「女神だ」元フィギュア女王が披露した日本代表ユニ姿に脚光！「行かれたんだ」「最高！」【Ｗ杯】
元フィギュアスケート女子日本代表で、2002年のソルトレークシティー・オリンピック（五輪）で５位、06年のトリノ五輪で４位に輝き、全日本選手権を五度制覇した村主章枝さんが日本代表のユニホーム姿を披露した。
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループＦ第１節でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。
そのオランダ戦の翌日、村主さんは自身のインスタグラムを更新し、スタジアムでの動画を公開。「たくさんの熱気に包まれた素晴らしい時間となりました」と書き出し、次のように綴る。
「私は、３歳の頃、アラスカでスケートと出会い、その後日本代表として二度のオリンピックに出場しました。大舞台でいつも感じていたのは『大和魂』――困難に立ち向かい、最後まで挑戦し続ける力です。今日、それを日本代表から感じました。スポーツには、人と人、文化と文化、そして地域をつなぐ力があります。ワールドカップもまた、選手だけでなく、応援する私たち一人ひとりの想いによって作られる特別な舞台です。皆さんで、引き続き会場いっぱいに最高のエネルギーを届けましょう！」
この投稿には、ファンから「章枝さんのユニホーム姿最高！」「凄い、勝利の女神ですね！」「一緒に応援したかったです」「めちゃ綺麗」「行かれたんだ」「ワールドカップ行ってるんや〜いいなぁ〜」「良い試合でしたね」などの声が寄せられている。
多くのファンを魅了したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「めちゃ綺麗」村主章枝さんの日本代表ユニ着用ショット！
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループＦ第１節でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。
そのオランダ戦の翌日、村主さんは自身のインスタグラムを更新し、スタジアムでの動画を公開。「たくさんの熱気に包まれた素晴らしい時間となりました」と書き出し、次のように綴る。
「私は、３歳の頃、アラスカでスケートと出会い、その後日本代表として二度のオリンピックに出場しました。大舞台でいつも感じていたのは『大和魂』――困難に立ち向かい、最後まで挑戦し続ける力です。今日、それを日本代表から感じました。スポーツには、人と人、文化と文化、そして地域をつなぐ力があります。ワールドカップもまた、選手だけでなく、応援する私たち一人ひとりの想いによって作られる特別な舞台です。皆さんで、引き続き会場いっぱいに最高のエネルギーを届けましょう！」
この投稿には、ファンから「章枝さんのユニホーム姿最高！」「凄い、勝利の女神ですね！」「一緒に応援したかったです」「めちゃ綺麗」「行かれたんだ」「ワールドカップ行ってるんや〜いいなぁ〜」「良い試合でしたね」などの声が寄せられている。
多くのファンを魅了したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「めちゃ綺麗」村主章枝さんの日本代表ユニ着用ショット！