ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】群馬･埼玉 震度5弱地震を受け 総理官邸に情報連絡室を… 【速報】群馬･埼玉 震度5弱地震を受け 総理官邸に情報連絡室を設置 【速報】群馬･埼玉 震度5弱地震を受け 総理官邸に情報連絡室を設置 2026年6月16日 20時3分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今夜、群馬県、埼玉県で最大震度5弱を観測する強い地震が発生したことを受け、政府は午後7時48分に総理官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、被害の状況など情報収集を行っています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） リハビリ, 床暖房, 埼玉, 大船, 鎌倉, 仏壇, 商店街, 大学, 明大前, 介護タクシー