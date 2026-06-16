サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信し、試合の解説スタイルについて語った。

対戦相手の分析について聞かれた本田は、「僕は結構します。それを言うと、分析しまくっているくせに、相手の名前を一切覚えない。でも、相手の特徴とかはめちゃくちゃ結構インプットします」と説明。「意外でしょ？」と笑った。

開催中のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、本田はNHKで15日に放送された1次リーグ日本−オランダの解説を担当。さまざまな“本田節”で視聴者を喜ばせた。

本田の解説で特徴的なのは、選手の呼び方。日本代表に対しては大半を“さん付け”で、対戦相手は多くの選手を背番号で呼ぶことだ。これにも、視聴者の敷居を下げるための、本田なりの狙いがあるという。

「解説は名前で呼んでも分からないでしょう？僕、昨日ファンダイクとかデヨングとか呼んでいましたけど、たぶん一般の人からしたら、デヨング誰？ってなると思うんですよ。なので、21番って呼んだ方が、11番って呼んだ方が、ああ、11番いるねって、あの選手がって。逆にインプットしすぎない方がいいと思う」。名前で呼ぶより、背番号で言った方が、ポジションなどを知らない視聴者でも視認しやすいこともあるという。

逆にサッカーファン向けの解説をした場合にも言及した。「スタイルを変えて、サッカーファンのみにコメントしてくれと言われたら、テイスト変わりますよ。クソおもんなくなりますよ」と笑わせていた。