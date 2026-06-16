卓球・平野美宇選手が4年間在籍した木下アビエル神奈川を退団することが発表されました。

15日、所属チームである木下アビエル神奈川は、公式ホームページを更新。退団を発表するとともに平野選手の功績を並べ、感謝を述べました。

平野選手は22年より木下アビエル神奈川に加入。23年からはキャプテンを務め、球団初のTリーグ2連覇にも貢献しました。

チームは「平野選手は今後について時間をかけて協議を重ねてまいりましたが、このたび2026年6月30日をもって退団することとなりました。4シーズン、名実ともに木下アビエル神奈川の“顔”としてチームを率いてくれた平野選手。特に2025-2026シーズンは王子新監督のもとキャプテンとしてチームを支え、練習や試合に臨む姿勢で仲間たちの手本となり、チームを鼓舞し、チームをひとつにしてくれました。また、国際大会等の合間を縫って地域イベント等にも積極的に参加し、卓球体験等を通じて、地域の皆さまとの交流も大切にしてくれました。平野選手の退団はチームにとっても大きな寂しさがありますが、これまでの多大なる貢献に心から感謝するとともに、平野選手の新たな道での活躍を、チーム一同願っております。」とつづりました。

また、平野選手も「4年間で3度の優勝を経験できたこと、そしてその喜びをチームのみんなと分かち合えたことは、私にとって忘れることのできない大切な思い出です」と球団やファンへの感謝の気持ちを記しました。

▼平野選手コメント全文

このたび、木下アビエル神奈川を退団することとなりました。

4年間で3度の優勝を経験できたこと、そしてその喜びをチームのみんなと分かち合えたことは、私にとって忘れることのできない大切な思い出です。また、3年間キャプテンを務めさせていただき、選手としてだけでなく、一人の人間としても大きく成長させていただきました。

木下代表をはじめ、木下グループの皆さま、監督・スタッフの方々には大変お世話になり、心より感謝申し上げます。そして、いつも温かいご声援を送ってくださったファンの皆さま、本当にありがとうございました。ホームマッチはもちろん、アウェーの試合でもたくさんの応援をいただき、とても心強かったです。また、ファン感謝祭などを通してファンの皆さまと直接コミュニケーションを取れる機会も多く、私の原動力になっていました。うれしい時も苦しい時も変わらず支えていただき、心より感謝しています。

木下アビエル神奈川で得た経験を胸に、これからも新たな目標に向かって挑戦してまいります。今後とも応援よろしくお願いいたします。