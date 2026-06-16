16日午後7時46分ごろ、群馬県、埼玉県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【写真を見る】【地震情報】群馬県・埼玉県で最大震度5弱の強い地震 名古屋南区 岐阜･中津川市でも震度2

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。

最大震度5弱を観測したのは、群馬県の太田市と千代田町、埼玉県の加須市と本庄市、それに埼玉美里町です。

【東海地方の震度詳細】

震度２ 中津川市 名古屋南区

震度１ 岐阜市 大垣市 高山市 多治見市 美濃市

震度１ 瑞浪市 羽島市 恵那市 美濃加茂市 土岐市

可児市 瑞穂市 下呂市 海津市 岐南町

震度１ 笠松町 養老町 輪之内町 安八町 八百津町

白川町 名古屋千種区 名古屋東区

震度１ 名古屋北区 名古屋中村区 名古屋中区

名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区

震度１ 名古屋中川区 名古屋港区 名古屋守山区

名古屋名東区 名古屋天白区 豊橋市 一宮市

震度１ 瀬戸市 半田市 春日井市 碧南市 刈谷市

豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市 常滑市

震度１ 小牧市 稲沢市 新城市 大府市 知立市

尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市

震度１ 田原市 愛西市 清須市 北名古屋市

愛知みよし市 あま市 長久手市 東郷町

震度１ 扶桑町 蟹江町 飛島村 豊根村