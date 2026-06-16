猫が日光浴を好む3つの理由

1.暖かいところが好きだから

猫は体温調節があまり得意ではなく、暖かい場所を好む動物です。人より平熱が高めなため寒さを感じやすく、さらに被毛も意外と薄いため、特に短毛種やシニア猫、体調を崩しやすい猫は冷えに敏感だといわれています。そのため、日向ぼっこをして体を温めようとするのです。

また、この習性には祖先の暮らしも関係しています。飼い猫の祖先であるリビアヤマネコは、昼は暖かく夜は冷え込む砂漠地帯で生活していました。昼間にしっかり体を温め、夜の寒さに備える習慣が、現代の猫にも受け継がれていると考えられています。

2.リラックスできるから

日当たりのよい場所で過ごすことは、猫にとってリラックス効果が期待できるといわれています。日光を浴びることで、人間と同じように気持ちを安定させる「セロトニン」の分泌が促され、安心感や落ち着きにつながると考えられています。そのため、日向ぼっこは猫のストレス軽減にも役立っているのかもしれません。

また、猫は1日の大半を眠って過ごす動物です。暖かく心地よい場所で体を休めることで、より快適に眠れるようになり、睡眠の質を高めることにもつながっているのでしょう。

3.安全な場所で体力を温存できるから

猫の祖先は狩りをするとき、木の上など安全な場所で獲物を待ちながら過ごしていたと考えられています。その間、体力を温存するために、暖かい日なたで休む習性が身についたのでしょう。

また、暖かい場所は風や寒さを避けやすく、安心して過ごせる環境でもあります。自然界で身を守りながら暮らしてきた猫にとって、安全で快適な場所を選ぶことはとても重要でした。現在は世界中で飼われていますが、体のつくりや本能は大きく変わっていないため、今でも日向ぼっこを好む習性が残っているのです。

陽を浴びるメリット

日向ぼっこには、猫の健康を支えるさまざまなメリットがあります。体を温めることで免疫力の維持に役立ち、特に運動量が減りがちなシニア猫には良い刺激になるといわれています。

また、日光を浴びることで体内時計が整いやすくなり、自律神経や換毛のリズムをサポートする効果も期待できます。さらに、紫外線には雑菌の繁殖を抑える働きがあり、被毛や皮膚を清潔に保つ助けにも。ビタミンDのためにも日光はとても大切です。

日光浴の注意点

猫の日向ぼっこは健康に役立つ一方で、長時間の直射日光には注意が必要です。特に白猫や子猫は皮膚がデリケートなため、紫外線の影響を受けやすく、耳など毛の薄い部分の皮膚炎のリスクが高まることがあります。強い日差しは目への負担にもなるため、UVカットカーテンなどを活用すると安心です。

また、日差しを浴びすぎると体温が上がりすぎてしまうことも。シニア猫や黒猫は特に熱がこもりやすいため、様子を見ながら日陰へ移動させてあげましょう。さらに、窓やベランダでの日向ぼっこは、脱走や転落防止対策をしっかり行うことが大切です。

まとめ

猫にとって日光浴は、体を温めるだけでなく、健康維持や心の安定にも大切な時間です。日差しをまったく浴びない生活が続くと、体調管理が難しくなったり、気分が不安定になったりすることもあるといわれています。

室内飼いでも、日なたでくつろげる場所を作ってあげることで、猫は安心して心地よい時間を過ごせます。気持ちよさそうに日向ぼっこをする姿は、猫にとって幸せな瞬間なのかもしれませんね。

(獣医師監修：加藤桂子)