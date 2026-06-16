アイドルグループ「#ババババンビ」の元メンバーで、インフルエンサーの近藤沙瑛子が15日、自身のX(旧ツイッター)を更新。今年7月15日から始動する新しいアイドルグループ「NEVER END ROLL」でアイドル再デビューを果たすことを発表した。



【写真】新グループで再スタートした近藤沙瑛子

近藤はアイドルグループ「FES☆TIVE」を経て、2021年から「#ババババンビ」にメンバー入り。24年4月には初の武道館公演を成功させた。今年3月28日のライブをもって、グループは解散。5月30日には所属していた事務所「ゼロイチファミリア」から新たな事務所「ジャパンミュージックエンターテインメント」への移籍を発表していた。



15日には「ジャパン・ミュージックエンターテインメントとYARDの新アイドルプロジェクト『NEVER END ROLL』のメンバーとして、デビューすることになりました。パープル担当 近藤沙瑛子です」と新グループからデビューすることを伝えた。「ひとつひとつの活動を大切に、この場所でも色んな夢を叶えていけるように頑張ります！よろしくお願いします」と意気込みもつづっている。



また、同日の別の投稿では「またステージで歌えること、大好きなアイドルを続けられること、本当に幸せです。これから私達に出会ってくださる皆さんと一緒に、たくさんの思い出を重ねていけたら嬉しいです 精一杯頑張ります！」と記し、新たなイメージ写真も添えた。



この報告に、ネットでは「きっとステージに戻ってきてくれると信じてたよ」「また会える喜びかみしめてる...」「これからもついていくよ」といった歓喜の声が寄せられた。「同じ紫担当だから歴史が繋がってる感じがしてうれしい...」と、#ババババンビ時代と同じ紫(パープル)担当であることに感動するファンも見られた。



（よろず～ニュース編集部）