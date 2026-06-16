16日午後7時46分頃、茨城県南部を震源とするマグニチュード5.5の地震が発生し、群馬県、埼玉県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

16日午後7時46分頃、群馬県、埼玉県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

◆群馬県

太田市 千代田町



◆埼玉県

加須市 本庄市 埼玉美里町



【震度4】

◆茨城県

水戸市 笠間市 土浦市 茨城古河市 結城市 下妻市 筑西市 坂東市 桜川市



◆栃木県

宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市 真岡市 下野市 益子町 壬生町 高根沢町



◆群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市 館林市 渋川市 藤岡市 みどり市 板倉町 群馬明和町 大泉町 邑楽町 沼田市



◆埼玉県

熊谷市 行田市 東松山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 久喜市 滑川町 ときがわ町 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま南区 川口市 春日部市 上尾市 桶川市 北本市 坂戸市 幸手市 毛呂山町 越生町 川島町 宮代町 長瀞町



◆神奈川県

横浜神奈川区



【震度3】

◆福島県

白河市 西郷村 玉川村



◆茨城県

日立市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大子町 石岡市 龍ケ崎市 常総市 取手市 つくば市 茨城鹿嶋市 守谷市 稲敷市 かすみがうら市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 八千代町 五霞町 境町



◆栃木県

栃木さくら市 那須烏山市 茂木町 市貝町 芳賀町 野木町 栃木那珂川町 日光市 大田原市 矢板市 那須塩原市 塩谷町



◆群馬県

高崎市 富岡市 安中市 榛東村 吉岡町 神流町 甘楽町 玉村町 中之条町 群馬高山村 東吾妻町 片品村 群馬昭和村 みなかみ町



◆埼玉県

嵐山町 小川町 吉見町 鳩山町 東秩父村 埼玉神川町 上里町 寄居町 さいたま西区 さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま緑区 さいたま岩槻区 川越市 所沢市 飯能市 狭山市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 伊奈町 杉戸町 松伏町 秩父市 横瀬町 皆野町 小鹿野町



◆千葉県

香取市 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉美浜区 市川市 船橋市 松戸市 野田市 成田市 習志野市 柏市 流山市 八千代市 鎌ケ谷市 浦安市 印西市 白井市



◆東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区 東京新宿区 東京文京区 東京墨田区 東京江東区 東京品川区 東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京豊島区 東京北区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市 武蔵野市 東京府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 狛江市 東大和市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 西東京市 瑞穂町 青梅市 あきる野市



◆神奈川県

横浜鶴見区 横浜西区 横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜港北区 横浜戸塚区 横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区 横浜泉区 横浜青葉区 横浜都筑区 川崎川崎区 川崎幸区 川崎中原区 川崎宮前区 平塚市 茅ヶ崎市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 寒川町 相模原緑区 相模原中央区 相模原南区 小田原市 厚木市 中井町 神奈川大井町 愛川町



◆新潟県

南魚沼市



◆山梨県

甲府市 山梨市 南アルプス市 山梨北杜市 甲斐市 笛吹市 甲州市 中央市 市川三郷町 富士川町 昭和町 大月市 上野原市 忍野村 富士河口湖町



◆長野県

諏訪市 茅野市 佐久市 小海町 長野川上村 長野南牧村 立科町 長野高森町



◆静岡県

富士市