アストン・ビラのスカウトがオランダ戦に来場か

日本代表は現地時間6月14日、北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

この試合でも活躍を見せたGK鈴木彩艶について、プレミアリーグ強豪への移籍の可能性が報じられている。

ダラスで行われた一戦は、オランダに二度にわたってリードを許す展開となったが、MF中村敬斗、MF鎌田大地のゴールで日本が追いつき、2-2の引き分けで終了した。鈴木も好セーブを連発し、格上とされるオランダからの勝ち点獲得に貢献している。

試合後、イタリア人ジャーナリストのニコロ・シーラ氏は自身のXで、独占情報として「アストン・ビラのスカウトがダラスでW杯のオランダ対日本を観戦し、鈴木彩艶を注視していた」と指摘。イングランド1部アストン・ビラはアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスにイタリア1部ユベントス移籍の可能性があることから、「鈴木は後任候補となる」としていた。

アストン・ビラは昨季のプレミアリーグで4位に入り、26-27シーズンの欧州チャンピオンズリーグ出場が確定している。鈴木は現所属のパルマからの移籍となるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）