東京・六本木で話題を集めるショーダンサーグループ「６３ＡＮＧＥＬ」が１７日から台湾・台北市のＴａｉｐｅｉ Ｗｅｓｔｅｒで同地域３度目となるツアーを開催する。

主要メンバーのＳＯＲＡ、ＡＭＯ（ｆｒｏｍ ＳＵＰＥＲ ＳＰＡＲＫ ＴＯＫＹＯ） 、ＦＵＴＡＢＡ、ＭＡＩＫＡ、ＲＥＭＩ、ＩＢＵＫＩ、ＲＵＭＩ、ＲＡＮＫＡ、ＡＮＺＵ、ＭＩＴＳＵＲＩら総勢３０名が１５日に現地空港に到着。ファンから熱烈な歓迎を受けた。

同グループは「ゼロ距離エンタテイメント」をコンセプトに、近距離感のライブパフォーマンス、ダンス、演出を融合させたショーエンターテインメントを展開。２１日まで９０分を超える特別構成のステージで、台湾限定グッズの発売や特別企画を予定している。

ＤＣ ＳＯＲＡ「台湾の皆さんに感謝です。台湾のステージに立てることをうれしく思います。前回を超える熱量とパフォーマンスで、会場中を笑顔と興奮でいっぱいにしたいです。この公演を成功させ、次のアジアツアーへつながる最高のステージをお届けします」

ＦＵＴＡＢＡ「台湾公演に出演できることがとてもうれしいです！応援してくださる皆さんへの感謝を胸に、歌もダンスもさらにパワーアップした姿をお見せしたいと思います。私たちの夢であり目標でもある１万人ライブへ向かって、一歩ずつ成長する姿をお届けします」

ＡＭＯ（ｆｒｏｍ ＳＵＰＥＲ ＳＰＡＲＫ ＴＯＫＹＯ）「台湾公演に参加できることがうれしく、今からワクワクしています。台湾の皆さんと一緒に最高の思い出を作れるよう、全力でパフォーマンスします。この経験を力に変えて、世界へ向けてもっと大きく羽ばたけるよう挑戦を続けていきます」