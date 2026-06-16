故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。TBS「さんまのSUPERからくりTV」（1992〜2014年放送）などの人気番組で共演したタレントの西村知美（55）が取材に応じ、玉緒さんとの思い出を振り返った。

西村は「色んな番組でご一緒した。こんな後輩にも歩み寄ってくれた」と玉緒さんとの共演を回顧。ある収録では「（撮影の日に）朝から大雨だったんですけど、玉緒さんが“大丈夫、晴れ女だから”って言うんですけど、ずっと雨が降っているんです。でもカメラが回ったとたんに雨が止んで、カットがかかった瞬間にまた降って」といった出来事があったことを明かした。「大女優さんって凄いなと。絵に描いたような、天まで味方につける、そんな素敵な方でした」と玉緒さんをしのんだ。

最後に会ったのは5年ほど前の「クイズ番組」だという。「玉緒さんの笑顔で時が止まっています。ゴマがお嫌いな方だったんですけど、お寿司屋さんではエビしか頼まれないお茶目な方。旦那さんとエビに囲まれて…」と思いを寄せた。

「とにかく玉緒さんにたくさん可愛がっていただいた。たくさんの笑いと元気をいただきました」と感謝し、「向こうの世界でもみなさんを楽しませてください」と玉緒さんを追悼した。