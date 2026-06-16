タレントで実業家の紗栄子（39）が16日、自身のインスタグラムを更新。愛猫との別れを明かした。

「本日19:00にYouTube『Saechannel』で新しい投稿を公開しました。動画の中でもお話ししていますが、愛猫のルナが天国へ旅立ちました」と愛猫との別れを報告した。

「保護猫として出会い、家族となり、一緒に過ごした時間は決して長くはありませんでしたが、ルナはたくさんの愛と学びを残してくれました」と思い出を振り返り、「ルナは重い腎臓病と闘っていました」と病気があったことも明かした。

研究段階の薬の投与を受けたことも明かし、「残念ながらルナの命を救うことはできませんでしたが、ルナが残してくれたデータや経験は、これから先、同じ病気で苦しむ猫たちを救うための大切な一歩になると信じています」と思いをつづった。

「猫の慢性腎臓病は非常に多くの猫たちの命を奪う病気」であることにも触れ、今後の研究への期待を寄せつつ「ルナが生きた証が、これから先のたくさんの命を救う力になることを願っています」などと記した。

紗栄子は24年に経営する牧場で猫を保護する活動を始めたことを報告。最初に保護したネコをルナと名付けたことを明かしていた。