気象庁によりますと午後7時46分ごろ、地震がありました。

この地震による津波の心配はありません。

震度5弱を観測したのは、太田市、千代田町、加須市、本庄市、埼玉美里町、

震度4を観測したのは、水戸市、土浦市、古河市、結城市、下妻市、笠間市、筑西市、坂東市、桜川市、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、下野市、益子町、壬生町、高根沢町、前橋市、桐生市、伊勢崎市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、みどり市、板倉町、群馬明和町、大泉町、邑楽町、さいたま北区、さいたま大宮区、さいたま見沼区、さいたま中央区、さいたま南区、熊谷市、川口市、行田市、東松山市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、桶川市、久喜市、北本市、坂戸市、幸手市、毛呂山町、越生町、滑川町、川島町、ときがわ町、長瀞町、宮代町、横浜神奈川区、

震度3を観測したのは、白河市、西郷村、玉川村、日立市、石岡市、龍ケ崎市、常総市、常陸太田市、取手市、つくば市、ひたちなか市、茨城鹿嶋市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、稲敷市、かすみがうら市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、八千代町、五霞町、境町、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、栃木さくら市、那須烏山市、茂木町、市貝町、芳賀町、野木町、塩谷町、栃木那珂川町、高崎市、富岡市、安中市、榛東村、吉岡町、神流町、甘楽町、中之条町、群馬高山村、東吾妻町、片品村、群馬昭和村、みなかみ町、玉村町、さいたま西区、さいたま桜区、さいたま浦和区、さいたま緑区、さいたま岩槻区、川越市、秩父市、所沢市、飯能市、狭山市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、伊奈町、嵐山町、小川町、吉見町、鳩山町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、上里町、寄居町、杉戸町、松伏町、千葉花見川区、千葉稲毛区、千葉美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市、香取市、東京千代田区、東京中央区、東京港区、東京新宿区、東京文京区、東京墨田区、東京江東区、東京品川区、東京目黒区、東京大田区、東京世田谷区、東京渋谷区、東京中野区、東京杉並区、東京豊島区、東京北区、東京荒川区、東京板橋区、東京練馬区、東京足立区、東京葛飾区、東京江戸川区、八王子市、武蔵野市、青梅市、東京府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、横浜鶴見区、横浜西区、横浜中区、横浜保土ケ谷区、横浜磯子区、横浜港北区、横浜戸塚区、横浜旭区、横浜緑区、横浜瀬谷区、横浜泉区、横浜青葉区、横浜都筑区、川崎川崎区、川崎幸区、川崎中原区、川崎宮前区、相模原緑区、相模原中央区、相模原南区、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、中井町、神奈川大井町、愛川町、南魚沼市、甲府市、山梨市、大月市、南アルプス市、山梨北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、富士川町、昭和町、忍野村、富士河口湖町、諏訪市、茅野市、佐久市、小海町、長野川上村、長野南牧村、立科町、長野高森町、富士市となっています。

震源地は茨城県南部。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。