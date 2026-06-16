関東甲信地方で最大震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

【映像】埼玉・群馬で震度5弱 津波の心配なし

気象庁によりますと、午後7時46分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震がありました。

震源の深さは50キロで、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されています。

この地震で震度5弱が埼玉県の加須市、本庄市、美里町、群馬県の太田市、千代田町、震度4がさいたま市や宇都宮市、前橋市、横浜市神奈川区などで、震度3を東京23区などで観測しました。

この地震による津波の心配はないということです。

震源 茨城県南部

深さ 50km M5.5

震度5弱 加須市 本庄市 埼玉美里町 太田市 千代田町

震度4 横浜神奈川区 さいたま北区 さいたま大宮区

震度4 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま南区 熊谷市

川口市 行田市 東松山市 春日部市 羽生市 鴻巣市

震度4 深谷市 上尾市 桶川市 久喜市 北本市 坂戸市

幸手市 毛呂山町 越生町 滑川町 川島町 ときがわ町

震度4 長瀞町 宮代町 水戸市 土浦市 茨城古河市 結城市

下妻市 笠間市 筑西市 坂東市 桜川市 前橋市

震度4 桐生市 伊勢崎市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市

みどり市 板倉町 群馬明和町 大泉町 邑楽町

震度4 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市

真岡市 下野市 益子町 壬生町 高根沢町

震度3 千代田区 東京中央区 東京港区 新宿区 文京区

墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区

震度3 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 東京北区 荒川区

板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市

震度3 武蔵野市 青梅市 東京府中市 調布市 町田市

小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 狛江市

震度3 東大和市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 あきる野市

西東京市 瑞穂町 横浜鶴見区 横浜西区 横浜中区

震度3 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜港北区 横浜戸塚区

横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区 横浜泉区 横浜青葉区

震度3 横浜都筑区 川崎川崎区 川崎幸区 川崎中原区

川崎宮前区 相模原緑区 相模原中央区 相模原南区

震度3 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 厚木市 大和市 海老名市

座間市 綾瀬市 寒川町 中井町 神奈川大井町 愛川町

震度3 さいたま西区 さいたま桜区 さいたま浦和区

さいたま緑区 さいたま岩槻区 川越市 秩父市 所沢市

震度3 飯能市 狭山市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市

朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市

震度3 三郷市 蓮田市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 伊奈町

嵐山町 小川町 吉見町 鳩山町 横瀬町 皆野町

震度3 小鹿野町 東秩父村 埼玉神川町 上里町 寄居町

杉戸町 松伏町 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉美浜区

震度3 市川市 船橋市 松戸市 野田市 成田市 習志野市

柏市 流山市 八千代市 鎌ケ谷市 浦安市 印西市

震度3 白井市 香取市 日立市 石岡市 龍ケ崎市 常総市

常陸太田市 取手市 つくば市 ひたちなか市

震度3 茨城鹿嶋市 守谷市 常陸大宮市 那珂市 稲敷市

かすみがうら市 行方市 鉾田市 つくばみらい市

震度3 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大子町

八千代町 五霞町 境町 高崎市 富岡市 安中市

震度3 榛東村 吉岡町 神流町 甘楽町 中之条町 群馬高山村

東吾妻町 片品村 群馬昭和村 みなかみ町 玉村町

震度3 日光市 大田原市 矢板市 那須塩原市 栃木さくら市

那須烏山市 茂木町 市貝町 芳賀町 野木町 塩谷町

震度3 栃木那珂川町 白河市 西郷村 玉川村 南魚沼市

甲府市 山梨市 大月市 南アルプス市 山梨北杜市

震度3 甲斐市 笛吹市 上野原市 甲州市 中央市 市川三郷町

富士川町 昭和町 忍野村 富士河口湖町 諏訪市

震度3 茅野市 佐久市 小海町 長野川上村 長野南牧村

立科町 長野高森町 富士市

今後の情報に注意してください。（ANNニュース）