ポメラニアンの子犬が初めての抱っこ散歩！目に飛び込んでくる外の世界は怖すぎたようで…！？尊すぎる子犬の姿は反響を集め、投稿は7万回再生を突破。「ほんま可愛い」「まだまだ内弁慶」「ギューして♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれて初めて『外の世界』を見た赤ちゃん犬→抱っこしていたら、怖がってしまい…あまりにも尊い反応】

抱っこで初めてのお外へGO！

TikTokアカウント「leifluffshimarin」に投稿されたのは、ポメラニアンの子犬「レイ」くんが初めてお外を体験した日の一コマ。

飼い主さんに抱っこされ、いざ外の世界を初体験…！あいにくこの日は、ゴーッゴーッと音が鳴るほどの強い風が吹きすさぶ日。レイくんはすぐに飼い主さんの腕にすっぽりと顔をうずめてしまったそう。

吹きつける風の勢いに完全に身がすくんでしまったレイくん。これではお外を楽しむ余裕などあるはずもありません…！

怖い…そのときの仕草にキュン♡

それでも興味が勝ったのか、顔を上げて周りを見渡してみますが…やっぱり怖くてスポッと飼い主さんの腕に逆戻り。きっと抱っこの温もりを拠り所にしているのでしょうね。

その仕草があまりに可愛らしくて思わずニンマリしてしまいます。助けを求めるように飼い主さんを見上げるお顔も愛くるしい限り。誰でも『初めて』の体験はドキドキするものですが、少しずつ外の世界の魅力に気付いていくことでしょう♡

この投稿には「可愛いーー！！」「好きになっちゃう♡」など、悶絶の声が多く寄せられました。

ふわふわの黒い毛玉…！？

レイくんの子犬時代の別投稿もご紹介！とある日、飼い主さんがふと視線を向けた先にあらわれたのは、黒い毛玉…！？

いえいえ、背中を向けて丸まるレイくんのお姿が。確かに、まぁるいもふもふがモゾモゾと動く光景は、黒い毛玉がふわふわと漂っているようだったとか。子犬特有の空気を含んだような被毛がさらに『毛玉感』を増していたそう。

最後は振り返ってキュートなお顔を見せてくれたといいます。レイくんはただそこにいただけ…それでもこんなに笑顔にさせてくれるなんて、レイくんの一挙手一投足から目が離せませんね。

TikTokアカウント「leifluffshimarin」には、レイくんとお兄ちゃん犬フラフくんの日々が投稿されています。愛くるしいポメラニアン兄弟に癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「leifluffshimarin」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております