Snow Man目黒蓮、「バゲット」バッグ片手に鮮烈な存在感 フェンディ新キャンペーンに登場
MINA、バンチャン、サラ・ジェシカ・パーカーらも登場
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が登場する、イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）の「バゲット（Baguette）」バッグを称える新たなキャンペーンのビジュアルが公開された。
【写真】きらびやか…目黒蓮が着用したアイテム一覧
「バゲット（Baguette）」バッグは、フェンディのクラフツマンシップと自己表現の象徴。新キャンペーンでは、その精神が鮮やかに表現された。本キャンペーンには、ブランドアンバサダーの目黒のほか、MINA（ミナ）、ウギ（Song Yuqi）、バンチャン（Bang Chan）や、アイリス・ロウ（Iris Law）、エマ・ダーシー（Emma D’Arcy）、サラ・ジェシカ・パーカー（Sarah Jessica Parker）、ジェシカ・アルバ（Jessica Alba）、ソフィー・サッチャー（Sophie Thatcher）、テクラ・インソリア（Tecla Insolia）が登場する。
フォトグラファーのビビ・ボースウィック氏（Bibi Borthwick）が、アディソン・レイ（Addison Rae）の「Fame is a Gun」をサウンドトラックに撮り下ろした本キャンペーンでは、それぞれの出演者が、その瞬間の自分自身を最も表現する「バゲット」を手にしている。ビビ・ボースウィックは、出演者が自然に、自らを表現できる環境をつくり出すことで、「バゲット」との関係性や個性そのものを映し出した。その結果、「バゲット」が持つ普遍的な魅力と、それを手にする人々との特別な結びつきをあらためて描き出すキャンペーンが誕生した。
出演者たちは、「これは私のもの（it's mine）」「私のアティチュード（it's my attitude）」「計算されたカオス（it's controlled chaos）」「家族のような存在（it's family）」「歴史そのもの（it's history）」といった言葉を通して、それぞれの視点から「バゲット」を語る。そして、サラ・ジェシカ・パーカーが『セックス・アンド・ザ・シティ（Sex and the City）』で演じるキャリー・ブラッドショー（Carrie Bradshaw）の象徴的なセリフにオマージュを捧げる、「これはバッグじゃないの、バゲットよ！（It’s not a bag, it’s a Baguette）」というメッセージも。
目黒ら各出演者の動画は、6月から8月にかけて順次配信される予定。
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が登場する、イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）の「バゲット（Baguette）」バッグを称える新たなキャンペーンのビジュアルが公開された。
【写真】きらびやか…目黒蓮が着用したアイテム一覧
「バゲット（Baguette）」バッグは、フェンディのクラフツマンシップと自己表現の象徴。新キャンペーンでは、その精神が鮮やかに表現された。本キャンペーンには、ブランドアンバサダーの目黒のほか、MINA（ミナ）、ウギ（Song Yuqi）、バンチャン（Bang Chan）や、アイリス・ロウ（Iris Law）、エマ・ダーシー（Emma D’Arcy）、サラ・ジェシカ・パーカー（Sarah Jessica Parker）、ジェシカ・アルバ（Jessica Alba）、ソフィー・サッチャー（Sophie Thatcher）、テクラ・インソリア（Tecla Insolia）が登場する。
出演者たちは、「これは私のもの（it's mine）」「私のアティチュード（it's my attitude）」「計算されたカオス（it's controlled chaos）」「家族のような存在（it's family）」「歴史そのもの（it's history）」といった言葉を通して、それぞれの視点から「バゲット」を語る。そして、サラ・ジェシカ・パーカーが『セックス・アンド・ザ・シティ（Sex and the City）』で演じるキャリー・ブラッドショー（Carrie Bradshaw）の象徴的なセリフにオマージュを捧げる、「これはバッグじゃないの、バゲットよ！（It’s not a bag, it’s a Baguette）」というメッセージも。
目黒ら各出演者の動画は、6月から8月にかけて順次配信される予定。