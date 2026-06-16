「第４７回ＡＢＣお笑いグランプリ２０２６」の決勝進出１２組が１６日、大阪のＡＢＣホールで発表された。

本大会の出場資格は芸歴１０年目以下。ジャンルは漫才、コント、ピン芸問わずで、今回は５８３組がエントリー。二次選考を勝ち抜いた４０組が、決勝の１２枠をかけて準決勝で火花を散らした。

決勝には金魚番長、生姜猫、センチネル、エグい速さ、ソマオ・ミートボール、ゼロカラン、ぎょねこ、ダウ９００００、江戸川ジャンクジャンク、豆鉄砲、ヨネダ２０００、三遊間の１２組が進出。全員はそろって「ヤッター」とガッツポーズし、そのまま出番順抽選会を行った。

今年はＡ〜Ｃの３ブロックに分かれたファーストステージがノックアウト形式となり、決勝進出の３組を決める。司会を務めた山里亮太が、この日不在のゼロカランのくじを代理抽選。まさかのＢブロック１番を引き「ゼロカランごめんな。１番頑張ってよ」とエールを送った。唯一のラストイヤーとなるソマオ・ミートボールは決勝進出に「やったよー」と大喜び。ところがＣブロック１番を引き「どっちかというとぴえん」と残念がった。

決勝は７月２６日午後２時３０分からＡＢＣテレビで生放送される。出番順は以下の通り。

▼Ａブロック

〈１〉エグい速さ〈２〉金魚番長〈３〉ぎょねこ〈４〉三遊間

▼Ｂブロック

〈１〉ゼロカラン〈２〉江戸川ジャンクジャンク〈３〉センチネル〈４〉ダウ９００００

▼Ｃブロック

〈１〉ソマオ・ミートボール〈２〉生姜猫〈３〉ヨネダ２０００〈４〉豆鉄砲