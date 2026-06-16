16日午後7時46分ごろ、群馬県、埼玉県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、群馬県の太田市と千代田町、埼玉県の加須市と本庄市、それに埼玉美里町です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□群馬県

太田市 千代田町



□埼玉県

加須市 本庄市 埼玉美里町

■震度4

□群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市

館林市 渋川市 藤岡市

みどり市 板倉町 群馬明和町

大泉町 邑楽町 沼田市



□埼玉県

熊谷市 行田市 東松山市

羽生市 鴻巣市 深谷市

久喜市 滑川町 ときがわ町

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま中央区 さいたま南区 川口市

春日部市 上尾市 桶川市

北本市 坂戸市 幸手市

毛呂山町 越生町 川島町

宮代町 長瀞町



□茨城県

水戸市 笠間市 土浦市

茨城古河市 結城市 下妻市

筑西市 坂東市 桜川市



□栃木県

宇都宮市 足利市 栃木市

佐野市 鹿沼市 小山市

真岡市 下野市 益子町

壬生町 高根沢町



□神奈川県

横浜神奈川区

■震度3

□群馬県

高崎市 富岡市 安中市

榛東村 吉岡町 神流町

甘楽町 玉村町 中之条町

群馬高山村 東吾妻町 片品村

群馬昭和村 みなかみ町



□埼玉県

嵐山町 小川町 吉見町

鳩山町 東秩父村 埼玉神川町

上里町 寄居町 さいたま西区

さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま緑区

さいたま岩槻区 川越市 所沢市

飯能市 狭山市 草加市

越谷市 蕨市 戸田市

入間市 朝霞市 志木市

和光市 新座市 八潮市

富士見市 三郷市 蓮田市

鶴ヶ島市 日高市 吉川市

伊奈町 杉戸町 松伏町

秩父市 横瀬町 皆野町

小鹿野町



□茨城県

日立市 常陸太田市 ひたちなか市

常陸大宮市 那珂市 小美玉市

茨城町 大洗町 城里町

東海村 大子町 石岡市

龍ケ崎市 常総市 取手市

つくば市 茨城鹿嶋市 守谷市

稲敷市 かすみがうら市 行方市

鉾田市 つくばみらい市 八千代町

五霞町 境町



□栃木県

栃木さくら市 那須烏山市 茂木町

市貝町 芳賀町 野木町

栃木那珂川町 日光市 大田原市

矢板市 那須塩原市 塩谷町



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜西区 横浜中区

横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜港北区

横浜戸塚区 横浜旭区 横浜緑区

横浜瀬谷区 横浜泉区 横浜青葉区

横浜都筑区 川崎川崎区 川崎幸区

川崎中原区 川崎宮前区 平塚市

茅ヶ崎市 大和市 海老名市

座間市 綾瀬市 寒川町

相模原緑区 相模原中央区 相模原南区

小田原市 厚木市 中井町

神奈川大井町 愛川町



□福島県

白河市 西郷村 玉川村



□千葉県

香取市 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉美浜区 市川市 船橋市

松戸市 野田市 成田市

習志野市 柏市 流山市

八千代市 鎌ケ谷市 浦安市

印西市 白井市



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京墨田区

東京江東区 東京品川区 東京目黒区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京豊島区

東京北区 東京荒川区 東京板橋区

東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区

東京江戸川区 八王子市 武蔵野市

東京府中市 調布市 町田市

小金井市 小平市 日野市

東村山市 国分寺市 狛江市

東大和市 武蔵村山市 多摩市

稲城市 西東京市 瑞穂町

青梅市 あきる野市



□新潟県

南魚沼市



□山梨県

甲府市 山梨市 南アルプス市

山梨北杜市 甲斐市 笛吹市

甲州市 中央市 市川三郷町

富士川町 昭和町 大月市

上野原市 忍野村 富士河口湖町



□長野県

諏訪市 茅野市 佐久市

小海町 長野川上村 長野南牧村

立科町 長野高森町



□静岡県

富士市

■震度2

□群馬県

群馬上野村 下仁田町 群馬南牧村

長野原町 嬬恋村 草津町

川場村



□埼玉県

ふじみ野市 埼玉三芳町



□茨城県

高萩市 北茨城市 牛久市

潮来市 神栖市 美浦村

阿見町 河内町 利根町



□栃木県

那須町



□神奈川県

横浜南区 横浜金沢区 横浜港南区

横浜栄区 川崎高津区 川崎多摩区

川崎麻生区 横須賀市 藤沢市

逗子市 大磯町 二宮町

秦野市 伊勢原市 南足柄市

松田町 山北町 開成町

箱根町 湯河原町 清川村



□福島県

福島市 郡山市 須賀川市

二本松市 田村市 福島伊達市

本宮市 国見町 鏡石町

天栄村 泉崎村 中島村

矢吹町 棚倉町 矢祭町

石川町 平田村 浅川町

古殿町 小野町 いわき市

相馬市 南相馬市 福島広野町

楢葉町 川内村 大熊町

双葉町 浪江町 下郷町

檜枝岐村 南会津町 猪苗代町

会津坂下町 湯川村 会津美里町



□千葉県

茂原市 東金市 旭市

匝瑳市 山武市 大網白里市

神崎町 多古町 九十九里町

芝山町 横芝光町 一宮町

睦沢町 長生村 白子町

長柄町 長南町 千葉中央区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉佐倉市

市原市 我孫子市 四街道市

八街市 富里市 酒々井町

栄町 館山市 木更津市

鴨川市 君津市 富津市

袖ケ浦市 南房総市 いすみ市

大多喜町 鋸南町



□東京都

東京台東区 立川市 三鷹市

昭島市 国立市 福生市

清瀬市 東久留米市 羽村市

日の出町 檜原村 奥多摩町



□新潟県

長岡市 三条市 柏崎市

加茂市 十日町市 見附市

湯沢町 津南町 刈羽村

上越市 新潟西蒲区



□山梨県

韮崎市 早川町 身延町

富士吉田市 都留市 道志村

西桂町 山中湖村 鳴沢村

小菅村 丹波山村



□長野県

松本市 上田市 小諸市

塩尻市 東御市 南相木村

北相木村 佐久穂町 軽井沢町

御代田町 青木村 富士見町

原村 麻績村 筑北村

飯田市 伊那市 駒ヶ根市

辰野町 箕輪町 飯島町

南箕輪村 中川村 宮田村

阿智村 泰阜村 喬木村

豊丘村 大鹿村 上松町

南木曽町 木祖村 王滝村

大桑村 木曽町 大町市

坂城町 栄村



□静岡県

沼津市 三島市 富士宮市

御殿場市 小山町 伊豆市

伊豆の国市 東伊豆町 松崎町

西伊豆町 静岡駿河区 藤枝市



□宮城県

岩沼市 大河原町 丸森町

石巻市



□岐阜県

中津川市



□愛知県

名古屋南区

■震度1

□神奈川県

鎌倉市 三浦市 葉山町

真鶴町



□福島県

桑折町 川俣町 大玉村

塙町 鮫川村 三春町

富岡町 葛尾村 新地町

飯舘村 会津若松市 喜多方市

只見町 西会津町 柳津町

福島金山町 福島昭和村



□千葉県

銚子市 東庄町 勝浦市



□東京都

伊豆大島町 東京利島村 新島村

三宅村



□新潟県

小千谷市 魚沼市 田上町

出雲崎町 妙高市 新潟北区

新潟秋葉区 新潟南区 新潟西区

村上市 燕市 五泉市

阿賀野市 弥彦村 阿賀町

佐渡市



□山梨県

山梨南部町



□長野県

岡谷市 安曇野市 長和町

下諏訪町 生坂村 山形村

朝日村 阿南町 平谷村

根羽村 下條村 天龍村

長野市 須坂市 中野市

飯山市 千曲市 長野池田町

長野高山村 木島平村 野沢温泉村

信濃町 小川村 飯綱町



□静岡県

裾野市 静岡清水町 長泉町

熱海市 伊東市 下田市

河津町 南伊豆町 函南町

静岡葵区 静岡清水区 焼津市

牧之原市 川根本町 浜松浜名区

浜松天竜区 磐田市 掛川市

袋井市 湖西市 菊川市



□宮城県

白石市 名取市 角田市

蔵王町 宮城川崎町 亘理町

山元町 仙台青葉区 松島町

登米市 大崎市 涌谷町

宮城美里町



□岐阜県

多治見市 瑞浪市 恵那市

美濃加茂市 土岐市 可児市

八百津町 白川町 高山市

下呂市 岐阜市 大垣市

美濃市 羽島市 瑞穂市

海津市 岐南町 笠松町

養老町 輪之内町 安八町



□愛知県

名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区

名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区

名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋中川区

名古屋港区 名古屋守山区 名古屋名東区

名古屋天白区 一宮市 瀬戸市

半田市 春日井市 碧南市

刈谷市 豊田市 安城市

西尾市 常滑市 小牧市

稲沢市 大府市 知立市

尾張旭市 高浜市 岩倉市

豊明市 日進市 愛西市

清須市 北名古屋市 愛知みよし市

あま市 長久手市 東郷町

扶桑町 蟹江町 飛島村

豊橋市 蒲郡市 新城市

田原市 豊根村



□山形県

上山市 村山市 山辺町

中山町 米沢市 南陽市

白鷹町



□滋賀県

彦根市 近江八幡市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。