【速報】茨城などに緊急地震速報　群馬南部・埼玉北部で震度5弱の地震観測　JR埼京線は通常運行

午後7時46分ころ、関東地方かんとうちほうで震度5弱を観測する強い地震がありました。

各地の震度は、震度5弱が、群馬南部、埼玉北部。

震度4が、茨城北部、茨城南部、栃木南部、埼玉南部、埼玉秩父。

震度3が、千葉北西部、東京多摩東部、群馬北部などとなっています。

震源地は茨城県南部で、震源の深さは約50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

「長周期地震動」階級1が観測されたのは茨城県筑西市舟生、群馬県板倉町板倉、埼玉県久喜市下早見です。

長周期地震動は、徐々に人が立っていられないほどの大きな揺れになり、揺れが数分間続きますので今もまだ揺れている建物があるかもしれません。

高層ビルなどの方は、家具から離れてください。

再び強い揺れが起きた場合に崩れやすい物や落ちて来やすい物がないか、確認して下さい。

ヘルメットや座布団など頭を保護する物を用意しましょう。

ガス、電気なども確認して下さい。

しばらくエレベータは使わないで下さい。

揺れが大きかった地域の鉄道は、運転見合わせになる場合があります。

東京都内でJR埼京線に乗っていた記者によりますと、乗客のスマートフォンから一斉に緊急地震速報のアラートが鳴り始め「地震か？」などの声も上がりましたが、乗客は落ち着いた様子で、電車は通常運行を続けているということです。