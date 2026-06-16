18歳姪と30代夫の異常な距離に気づいた妻。アヤシイ関係を見破るにはお金の使い方に注目するといい？【離婚カウンセラーインタビュー】
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突然、海外からやってきた18歳“姪っ子”との同居生活を余儀なくされた妻。妻は姪の傍若無人ぶりに疲弊させられるも、叔父である夫は姪との度重なるデートに浮足立ち、金銭の援助まで行う始末だ。ふたりの距離の近さに違和感を抱いた妻は、その関係に疑問を持ち始める。そんな中、夫と18歳の姪っ子がふたりでお風呂に――!?
『姪っ子と夫が不倫するのは当たり前ですか？』（サレ妻miku：原作、矢野恵：漫画/KADOKAWA）は、姪と夫とのただならぬ関係を描くサスペンスフルな不倫ドラマだ。異様な不倫劇は、やがて親族をも巻き込む大騒動に発展していく。本作の妻、夫、姪の歪な関係を例にして、離婚カウンセラーでもある「家族のためのADRセンター」代表・小泉道子さんに、夫婦関係や不倫にまつわるお話を伺った。
――家出をしてきた18歳姪との突然の同居生活。妻が最初に感じたのは「夫（叔父）との距離がおかしい」という違和感でした。しかし妻はその違和感を抱えながらも日常を過ごしてしまいます。もしも違和感を放っておかず行動を起こしていたら…？ 自分の「なんとなくおかしい」という直感を信じて行動することは、どこまで有効でしょうか？
小泉道子さん（以下、小泉）：このような直感は当たっていることが多いため、「この違和感の根源はなんなのか」と自問することはとても有効だと思います。
ただ、このようなケースで直感を信じて相手を問いただしたとしても、間違いなく否定されるでしょう。自分の勘を信じつつ、粛々と情報を集め、裏を取るのがいいと思います。
――異性同士の親族間において、ただの仲良しと、ただならぬ関係とを見分けるポイントはあるでしょうか。
小泉：親族とただならぬ関係になること自体がかなり例外的なため、見極めるのはなかなか難しいかもしれません。
異性関係に限定せず親族全体での関係まで含めれば、相手へのお金の使い方に違和感を抱いたら危険信号と考えられます。例えば、この物語にも描かれたように親族へのプレゼントがやたら高額であるとか、配偶者や家庭のために使う金額よりも全体的に高い、といった場合です。
これは嫁姑問題などでも言えることです。自分に何かあったとき、この人は自分と相手（親族）のどちらを優先してくれるのか、という視点で見極めることが大切です。
――それでいえば、本作の夫は姪にお小遣いを渡すなど、金銭面でも援助をしていました。姪のためなら惜しみなくお金を使う姿勢を見せられた妻の胸中について、どのように推察されますか。
小泉：妻の胸中は穏やかでないだろうなと感じます。通常、家計は夫婦でやりくりしているため、その中から勝手にお金を使われるのは腹が立つと思いますし、たとえ夫の小遣いの中で姪に補助をしていたとしても、それはそれで「それほど大切な存在なのか」と違和感を抱いてしまうと思います。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。