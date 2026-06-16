野球評論家の高木豊氏（６７）が１６日、楽天の新監督に昨季までロッテで指揮を執った吉井理人氏（６１）が就任するとの報道を受け、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで持論を展開した。

成績不振に陥っていた楽天では１０日に三木監督が休養し、塩川ヘッドコーチが監督代行に昇格した。ここから事態は急展開を見せ、高木氏は「１週間で代えるというのは言葉は悪いかも分からないけど、浅はかだなと思うよ」と指摘。シーズン途中で監督を外部招へいする異例の自体に「それだったら石井ＧＭが（西武の）渡辺ＧＭと同じように自分が現場に降りて。任命責任だってあるでしょう。自分が指揮を振るうとか、自分が連れてきた外国人とかたくさんいるわけだから。そういう方が賢明の策だったと思う」と疑問を呈した。

楽天球団が吉井氏に白羽の矢を立てたことについては「楽天の投手力は他球団に比べるとちょっと落ちる。だから、吉井監督を持ってきた。この意図は分かる」と一定の理解を示したが、監督代行がすぐさま交代することに「１週間で据えたというのはちょっとな。（吉井氏はチームの）内情は分からないと思う」と語った。

また、吉井氏に対しても「俺、よくやるなと思って。楽天の監督の給料って、だいたい一律で決まっているんだよね。それ（プロ野球の）外でも稼げるよね、みたいな。（前監督が）ああいうふうな切り方をされるんであれば、やんない方がいいと思うんだけどね。だって、外でメシを食う時間の方が長いよ。監督をやると、人脈とかいったん切れるからね。監督の切られ方によっては、取り返しがつかないようなことにもなるよね。ちゃんと保証してもらったのかな」と心配し「（今年の）オフになって（吉井氏も）解任だってなると、おい、何だということになるでしょ。３年契約だったら３年契約は守ってくれるのか」と止まらなかった。

随所に不信感をにじませながらも、高木氏は最後に「よく分からないけど、決まった以上は頑張ってほしいと思うよ。ただ、吉井がやってくれるって考えた時点で、それなりの誠意を尽くしてほしいと思うよ。よく受けたと思う。途中からなるなんて、１ミリも考えてなかったよ。それぐらいの覚悟を持って吉井監督も引き受けたんだろうから、大事にしてあげないといけないよ」と球団側に配慮を求めていた。