メ～テレ（名古屋テレビ）

名古屋市の中川運河の玄関口に新しい複合施設が誕生。18日のオープンを前に内覧会が行われました。

名古屋市の中川運河の玄関口、名古屋駅エリアに18日オープンする複合施設「NAKAGAWA CANAL DOORS」。

その全容が16日公開されました。

コンセプトは「水辺と暮らす」。広さ約6000平方メートルの敷地にオフィススペースや飲食店など5つの施設が中川運河を囲みます。

「今でこそ中川運河に人が集まる機会は減ったかもしれませんが、人が集まる機会を再びより戻す、人々の生活に水辺空間を提供・提案することで、水辺のそばで何かをしてもらうことをコンセプトに建築しました」（名古屋ステーション開発 企画開発部 赤星達也 課長代理）

15年ぶりの名古屋常設店のパン屋

施設は、名古屋駅から徒歩17分の距離にある中川運河堀止エリアに18日オープンします。

中川運河は、港から市内へ物を運ぶための重要な水路として、かつて名古屋の産業と暮らしを支えてきました。

この施設ができる前は、物流の拠点として倉庫が立っていました。

水運の歴史を大切にしながらも、新たな魅力と賑わいの発信を目指します。

気になるお店はというと、まずは、フランス発祥で世界的人気のベーカリー「PAUL」。

15年ぶりに名古屋で常設店を開きます。

店内にはパンやサンドイッチなど約40種類が並びます。中でもお店自慢のクロワッサンは一番人気。

名古屋地区初のピックルボールの屋外専用コートも

アクティブに楽しみたい人には…テニスや卓球、バドミントンの要素を組み合わせたピックルボール。

高速道路の高架下を利用した屋外の専用コートは名古屋地区では初めてです。

こちらはビーチバレーボール。

普段は駐車場ですが、コートとして使用し、大会の会場になることもあるそうです。

「名古屋駅から距離はあるが、ささしまライブエリアとかは学生やオフィスワーカーも多くいるので、そういった人にレストランやスポーツを利用してほしい」（赤星課長代理）