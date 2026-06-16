「I have a soft spot for sweets」の意味は？甘い物好き必見♡【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I have a soft spot for sweets」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「soft spot」は、直訳すると「やわらかい場所」となります。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「甘いものに弱い」でした！
「I have a soft spot for sweets」は「甘いものに弱い」という意味のフレーズ。
「soft spot for〜」は、「〜にはめっぽう弱い」と訳すことができます。
ケーキやチョコを見るとつい買ってしまう、というように、理屈抜きで好きなものに使えますよ。
「I have a soft spot for puppies.」
（子犬にはどうも弱いのよね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部