「I have a soft spot for sweets」の意味は？甘い物好き必見♡【1分英会話】

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ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I have a soft spot for sweets」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

「soft spot」は、直訳すると「やわらかい場所」となります。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「甘いものに弱い」でした！

「I have a soft spot for sweets」は「甘いものに弱い」という意味のフレーズ。

「soft spot for〜」は、「〜にはめっぽう弱い」と訳すことができます。

ケーキやチョコを見るとつい買ってしまう、というように、理屈抜きで好きなものに使えますよ。

「I have a soft spot for puppies.」
（子犬にはどうも弱いのよね）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部