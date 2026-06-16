「I have a soft spot for sweets」の意味は？甘い物好き必見♡【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I have a soft spot for sweets」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 「soft spot」は、直訳すると「やわらかい場所」となります。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「甘いものに弱い」でした！ 「I have a soft spot for sweets」は「甘いものに弱い」という意味のフレーズ。 「soft spot for〜」は、「〜にはめっぽう弱い」と訳すことができます。 ケーキやチョコを見るとつい買ってしまう、というように、理屈抜きで好きなものに使えますよ。 「I have a soft spot for puppies.」

（子犬にはどうも弱いのよね） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部