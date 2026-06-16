【気象解説】３年ぶり発生のエルニーニョ現象 この夏の富山はどうなる？
スタジオには気象予報士の平島さんです。気象庁は今月10日、エルニーニョ現象が3年ぶりに発生したとみられると発表しましたね。
そうなんです。エルニーニョ現象とは、南米ペルー沖の太平洋で、海面の水温が平年より高い状態が1年ほど続く現象です。
遠く離れた場所ですが、日本の天気にも影響するんですね。
発生すると、世界規模で気象に影響を及ぼします。
その結果、太平洋高気圧の張り出しが弱まり、日本の夏は気温が低く、日照時間が少なくなる傾向があります。
ということは、今年は冷夏になるということですか。
いえ。今年は少し事情が違います。
気象庁によると、今年は水温の高い海域が太平洋の西側にも広がる見込みです。
そのため、フィリピンの東から太平洋中部で積乱雲が発達しやすくなり、太平洋高気圧は、平年よりも北への張り出しが強くなるとみられています。
さらに、上空の偏西風も平年より北を流れる予想です。このため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく、気温が高くなる見込みです。
エルニーニョ現象だから冷夏、というわけではないんですね。
もう一つ気になるのが「スーパーエルニーニョ」です。
エルニーニョ現象は、海面の水温が平年より0.5度以上高い状態が続くと発生と判断されます。
今後さらに上昇し、2度以上高くなると「スーパーエルニーニョ」と呼ばれます。
どんな影響が考えられるんですか。
ひとつが台風です。
エルニーニョ現象が起きると、台風の発生場所が、平年より南東にずれる傾向があります。
すると、台風が暖かい海の上を進む距離が長くなり、発達しながら進む可能性が高まります。
スーパーエルニーニョとなれば、水温がさらに高くなり、台風も一段と発達しやすくなります。
今年の夏は暑さだけでなく、台風の動きにも注意が必要になりそうですね。