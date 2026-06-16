スタジオには気象予報士の平島さんです。気象庁は今月10日、エルニーニョ現象が3年ぶりに発生したとみられると発表しましたね。



そうなんです。エルニーニョ現象とは、南米ペルー沖の太平洋で、海面の水温が平年より高い状態が1年ほど続く現象です。



遠く離れた場所ですが、日本の天気にも影響するんですね。



発生すると、世界規模で気象に影響を及ぼします。





フィリピンの東の海では海面の水温が低くなり、積乱雲が発達しにくくなります。その結果、太平洋高気圧の張り出しが弱まり、日本の夏は気温が低く、日照時間が少なくなる傾向があります。ということは、今年は冷夏になるということですか。いえ。今年は少し事情が違います。気象庁によると、今年は水温の高い海域が太平洋の西側にも広がる見込みです。そのため、フィリピンの東から太平洋中部で積乱雲が発達しやすくなり、太平洋高気圧は、平年よりも北への張り出しが強くなるとみられています。さらに、上空の偏西風も平年より北を流れる予想です。このため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく、気温が高くなる見込みです。エルニーニョ現象だから冷夏、というわけではないんですね。もう一つ気になるのが「スーパーエルニーニョ」です。エルニーニョ現象は、海面の水温が平年より0.5度以上高い状態が続くと発生と判断されます。今後さらに上昇し、2度以上高くなると「スーパーエルニーニョ」と呼ばれます。どんな影響が考えられるんですか。ひとつが台風です。エルニーニョ現象が起きると、台風の発生場所が、平年より南東にずれる傾向があります。すると、台風が暖かい海の上を進む距離が長くなり、発達しながら進む可能性が高まります。スーパーエルニーニョとなれば、水温がさらに高くなり、台風も一段と発達しやすくなります。今年の夏は暑さだけでなく、台風の動きにも注意が必要になりそうですね。