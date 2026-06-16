きょう午前、入善町の黒部川河口近くでクマが目撃されました。町や猟友会が周辺をパトロールし、正午ごろ海岸でクマ1頭を駆除しました。先週から黒部川河口近くで目撃が相次いでいたクマと同じクマとみられています。助田記者のリポートです。



助田紫乃亜記者

「入善町芦崎地区の漁港です。このあたりではけさ、クマのふんらしきものが見つかったということです。現在は撤去されています」





入善町によりますと、きょう午前4時半ごろ、入善町芦崎地区の海沿いの堤防近くでクマ1頭が歩いているのが目撃されました。このため、町や猟友会は周辺をパトロールして捜索しましたが、クマは見つかりませんでした。その後、午前11時20分頃、近くで作業をしていた人が入善漁港の堤防を歩くクマを目撃しました。クマを見た人「一緒にいた人が『あ！クマだ！』って言うから。あのあたりで四つんばいで歩いているのが見えて」これを受け、猟友会などが周辺を捜索したところクマを発見したため、駆除の体制を整えました。猟師「発砲してもいいか聞け」役場職員「大丈夫ですか？緊急捕獲の許可得ましたね。はい、OKです」そして正午ごろ。「パン」一発目の発砲の後、KNBのカメラは海岸を走るクマの姿を捉えていました。3発発砲し、クマ1頭を駆除しました。成獣とみられ、体長はおよそ1メートル、体はやせ細っていて、重さはおよそ50キロでした。入善町がんばる農政課 浜西亮介さん「県の緊急捕獲ということで、県の許可を得て発砲を伝えました。周辺のパトロールしたが発見できなかったので、この周辺に隠れていたものと思われます」今回の駆除は、去年秋に制度化された市町村の判断で、住宅密集地などでも猟銃を発砲できる「緊急銃猟」ではなく、県の指示で実施される従来の緊急捕獲の枠組みで行われました。緊急捕獲では、県が市町村ごとに年間の捕獲頭数の上限を定め、あらかじめ許可を出しています。今回は、年間の上限に達していなかったことや、捕獲場所が住宅密集地ではなかったことなどから緊急捕獲で実施されました。入善町猟友会 森下和紀会長「もう腹減って、やせ細って目もうつろみたいな感じ。きっと食べ物がないんじゃないかなと思います。さまよって帰り道を忘れてしまったのか、エサがなくてなのか分からないですけど、調べてみたいと思います」きょうクマが駆除されたのは、黒部川河口からおよそ550メートルの海岸です。黒部川河口付近では先週月曜日からクマの目撃が相次ぎ、足跡が見つかっているほか、クマを撮影した人もいました。警察や入善町、黒部市は周辺の警戒を続けるとともに、捕獲用のおりも設置していました。近くに住む人「これで一安心ですね。心配でしたよね、どこで出くわすかわからんから。これ以上出てきてほしくないんですけど」