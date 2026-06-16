スターバックス リザーブ® カフェのレモン新作に注目♡夏を彩る限定メニューをチェック

夏の暑さが本格化する季節にぴったりな新メニューが、スターバックス リザーブ® カフェから登場します。2026年6月24日（水）より発売されるのは、レモンとコーヒーを組み合わせた爽やかなビバレッジ2種と、イタリア版クロワッサンとして親しまれるコルネッティの新作。さらに、この夏ならではの楽しみ方として提案される“サマーディップスタイル”にも注目です。暑い日のお出かけやカフェタイムを、ちょっぴり特別にしてくれる新商品をご紹介します。

レモンとコーヒーが出会う夏限定ドリンク

価格：持ち帰り864円／店内880円

今回登場する『フローズンクラッシュ コーヒーレモネード』は、イタリアの氷菓「グラニータ」から着想を得たフローズンドリンクです。

シャリっとした食感のレモネードにアイスコーヒーを合わせ、さらにオリーブオイルと塩をトッピング。爽快感の中に奥行きのある味わいを楽しめる一杯です。

サイズ：Tallサイズのみ

価格：持ち帰り775円／店内790円

もうひとつの新作『スパークリングレモン アイスコーヒー』は、アイスコーヒーにレモネードとトニックウォーターを合わせた炭酸入りドリンク。

シュワッと弾ける炭酸とコーヒーの香りが絶妙に重なり、気分をリフレッシュしたいときにもぴったりです。

サイズ：Tallサイズのみ

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新作コルネッティと夏の楽しみ方

フードメニューには『コルネッティ ピスタチオ』が仲間入り。発酵バターの香り豊かな軽やかな生地に、砕いたピスタチオを練り込んだクリームを重ねた一品です。

ナッティなコクと優しい甘さが広がり、コーヒーとの相性も抜群です。価格は持ち帰り481円、店内490円。

また、スターバックス リザーブ® カフェでは、アイスビバレッジのムースフォームにコルネッティをディップして楽しむ“サマーディップスタイル”を提案しています。

おすすめの組み合わせは『コルネッティ ピスタチオ』と定番の『シナモン ムース フォーム ハニー ラテ』。

ひんやりとしたムースフォームとザクザク食感のコルネッティが絶妙にマッチし、シナモンとはちみつの優しい甘さがピスタチオの風味を引き立てます。

さらに新たに登場する「ココナッツ フレーバー シロップ」を加えることで、夏らしい軽やかな香りも楽しめます♪販売期間は2026年6月24日（水）から。

夏のカフェ時間をもっと特別に

爽やかなレモンと香り高いコーヒーの組み合わせは、暑い季節だからこそ楽しみたい味わい。

さらに、ピスタチオのコクが楽しめる新作コルネッティや、サマーディップスタイルなど、スターバックス リザーブ® カフェならではの提案も魅力です♡

仕事帰りのリフレッシュタイムや休日のお出かけの合間に、ミラノの夕暮れを思わせる特別なカフェ体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。