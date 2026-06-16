浅田美代子、中村玉緒さんを偲ぶ「思い出がありすぎて」 勝新太郎さんから怒られたエピソードも
今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。俳優の浅田美代子が参列し、追悼した。
【写真】報道陣に囲まれ…玉緒さんへの思いを語る浅田美代子
浅田は「思い出がありすぎて。一緒に旅する番組があったんですけど、それももうめちゃくちゃ面白くて。旅ってずっと一緒にいるから、すごく仲良くなってですね」と偲んだ。
通夜に参列し、「今日顔を見れて、本当にきれいで良かったと思って」と語り、中村さんの夫・勝新太郎さんとのエピソードについても触れた。「パパさん大好きだったからね、玉緒さん。何があってもパパさん、パパさんって。昔、勝さんとお呼びした時にすごい怒ったんですって。そしたら勝さんが『玉緒、その顔だ。覚えとけ。芝居はこれで行くって言われたんですわ』って。すごいでしょって」と夫婦のやりとりを明かした。
そして、「大好きだったんだなって。今やっと、2人で誰にも邪魔されず仲良くしているのかなって思います」と話した。
訃報は中村さんが所属する長良プロダクションが12日に文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【写真】報道陣に囲まれ…玉緒さんへの思いを語る浅田美代子
浅田は「思い出がありすぎて。一緒に旅する番組があったんですけど、それももうめちゃくちゃ面白くて。旅ってずっと一緒にいるから、すごく仲良くなってですね」と偲んだ。
通夜に参列し、「今日顔を見れて、本当にきれいで良かったと思って」と語り、中村さんの夫・勝新太郎さんとのエピソードについても触れた。「パパさん大好きだったからね、玉緒さん。何があってもパパさん、パパさんって。昔、勝さんとお呼びした時にすごい怒ったんですって。そしたら勝さんが『玉緒、その顔だ。覚えとけ。芝居はこれで行くって言われたんですわ』って。すごいでしょって」と夫婦のやりとりを明かした。
訃報は中村さんが所属する長良プロダクションが12日に文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。