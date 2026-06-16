高岡市土地開発公社が高岡駅南の商業施設跡地を、鑑定評価額より1億円以上高く購入したことの続報です。購入を決めたのは、角田前市長を含む当時の幹部で、自民党高岡市連の要望や議会への答弁前だったことが分かりました。市議会は、角田前市長に説明を求める方針です。



高岡駅南の商業施設跡地は、広さがおよそ9500平方メートルあり、去年3月末、高岡市土地開発公社が8億6000万円で購入しました。





購入1か月前の鑑定評価額は7億4300万円で、1億1700万円上回っています。土地の活用目的は依然決まっていません。きょう開かれた市議会の一般質問で、新・高岡愛の植野佳奈市議は、この土地の取得を巡る経緯について市を質しました。植野佳奈市議「前市長も市の執行部も議会も政治団体も、堂々と情報公開して説明して（この土地を）買えばよかった。それをすべて隠しました。うしろ暗いところがあるから隠したんだろうと、疑念を持たれても仕方のない対応でした」市側は答弁で、土地の取得価格は所有者との交渉の末だったとした上で。日名田市長政策部長「取得価格の最終判断については、当時の市長を含む政策調整会議で決定しました」この政策調整会議は3月3日で、自民党高岡市連の要望や議会答弁前だったことが分かりました。さらに、なぜ急いで土地を購入したのかという質問については。山本総務部長「高岡駅周辺活性化事業用地の取得にかかる、令和7年1月17日付けの委託契約では、土地取得期日が令和7年3月31日と定められていた」このように述べ、既に去年1月、高岡市は土地開発公社に対し、この土地を3月末までに取得するよう委託契約を結んでいたことを明らかにしました。高岡市は今後、土地開発公社を解散も視野に検討する必要があるとしました。この問題について市議会は、角田前市長に経緯などの説明を受ける場を、6月定例会後に設ける方針です。また、共産党高岡市委員会は、市議会に調査委員会の設置を求める見通しです。