和田アキ子、中村玉緒さんを涙で偲ぶ「つらすぎます」 パチンコ店での玉緒さんらしいエピソードも
今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。歌手の和田アキ子が参列し、取材に対応。玉緒さんを偲んだ。
【写真】親し気に会話する明石家さんま&和田アキ子
会場の入口では明石家さんまと対面し、言葉を交わしていた。取材で和田は「顔を見てほしい、と。きれいな顔でした。きれいな人やったんだな、と」と偲んだ。勝新太郎さんと玉緒さんが『夫婦善哉』で共演した際での打ち上げのエピソードを語るなど、ありし日を思い返した。
和田と玉緒さんの共通点はパチンコ好き。「私はバレるんですけど変装しているんです。どんなに変装しても玉緒さんは後ろから来て『どうでっか？』と言うんです。30分ぐらいすると『お腹空いてますやろ。パンですわ』とパンを持ってくるんです。平気てパンを食べながら中村玉緒として打ってはるんです」と思い出を語る。打っている時は声を掛けないようにお願いすると「わかりました。えらいすんまへん」と返したという。直後にパチンコ店で会ったが「元気ですか？」と声を掛けられたという玉緒さんらしい話を語っていた。「ちょっとつらすぎます。周りを明るくする人でした。倒れそうになるぐらいでした」と涙ぐみ、ショックを受けていた。
訃報は中村さんが所属する長良プロダクションが12日に文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【写真】親し気に会話する明石家さんま&和田アキ子
会場の入口では明石家さんまと対面し、言葉を交わしていた。取材で和田は「顔を見てほしい、と。きれいな顔でした。きれいな人やったんだな、と」と偲んだ。勝新太郎さんと玉緒さんが『夫婦善哉』で共演した際での打ち上げのエピソードを語るなど、ありし日を思い返した。
訃報は中村さんが所属する長良プロダクションが12日に文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。