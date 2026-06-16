スタイルの良さが際立っていると思う「50代男性俳優」ランキング！ 2位「反町隆史」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月3日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、スタイルの良さが際立っていると思う「50代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
ワイルドな魅力と引き締まった肉体美を維持し続けている反町隆史さん。181cmという高身長に加えて、日頃のトレーニングを感じさせる抜群のプロポーションは、どんな衣装も完璧に着こなします。年齢を重ねるごとに増す洗練された佇まいが、多くの支持を集めました。
▼回答者コメント
「何を着てもスタイルの良さが目立ちます。大人の魅力が溢れている」(50代女性／大阪府)
「細すぎずしっかりした体格で長身が際立っているように感じます」(50代女性／千葉県)
「身長、筋肉のつき方が素敵」(40代男性／愛知県)
見事1位に輝いたのは、184cmの長身を誇る沢村一樹さんです。男性ファッション誌『Men's Club（メンズクラブ）』（ハースト婦人画報社）の専属モデルとして活躍していた経歴もあり、足の長さや全体のバランスなど、そのスタイルの良さは50代となった今でも一際目を引きます。大人の色気とスマートさが完璧に融合した姿に絶賛の声が集まりました。
▼回答者コメント
「高身長でスーツがすごく似合っていてかっこいい」(40代男性／東京都)
「驚くほどの小顔と手足の長さという完璧な頭身バランスを維持されており、50代になられた今でもスタイルの良さが群を抜いていると感じます」(50代男性／神奈川県)
「足がひたすら長い。スーツなどかっちりとした服を着ていると外国人にも劣らないぐらいのスタイルの良さを感じる」(40代女性／埼玉県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：反町隆史／45票
ワイルドな魅力と引き締まった肉体美を維持し続けている反町隆史さん。181cmという高身長に加えて、日頃のトレーニングを感じさせる抜群のプロポーションは、どんな衣装も完璧に着こなします。年齢を重ねるごとに増す洗練された佇まいが、多くの支持を集めました。
「何を着てもスタイルの良さが目立ちます。大人の魅力が溢れている」(50代女性／大阪府)
「細すぎずしっかりした体格で長身が際立っているように感じます」(50代女性／千葉県)
「身長、筋肉のつき方が素敵」(40代男性／愛知県)
1位：沢村一樹／62票
見事1位に輝いたのは、184cmの長身を誇る沢村一樹さんです。男性ファッション誌『Men's Club（メンズクラブ）』（ハースト婦人画報社）の専属モデルとして活躍していた経歴もあり、足の長さや全体のバランスなど、そのスタイルの良さは50代となった今でも一際目を引きます。大人の色気とスマートさが完璧に融合した姿に絶賛の声が集まりました。
▼回答者コメント
「高身長でスーツがすごく似合っていてかっこいい」(40代男性／東京都)
「驚くほどの小顔と手足の長さという完璧な頭身バランスを維持されており、50代になられた今でもスタイルの良さが群を抜いていると感じます」(50代男性／神奈川県)
「足がひたすら長い。スーツなどかっちりとした服を着ていると外国人にも劣らないぐらいのスタイルの良さを感じる」(40代女性／埼玉県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)