16日正午ごろ、加茂市の家電製品を製造する工場で火事がありました。出火当時、工場は稼働中でおよそ500人が避難しました。ケガ人は確認されていないということです。



リポート

「工場のような建物が黒煙を上げて燃えています。オレンジ色の火も時折見えます。空高くまで立ち上る黒煙。火の勢いが強くなってきています」



消火活動中でも炎が激しさを増している様子が確認されました。





火事があったのは加茂市の工業団地内で家電製品などを製造する東芝ホームテクノの工場です。3棟ある工場のうち1棟が全焼とみられ、別の1棟の一部で延焼が確認されました。警察と消防によりますと、16日正午前、従業員から「工場の溶解炉付近から煙が出ている」などと消防に通報がありました。火はおよそ5時間後に消し止められたということです。出火当時、工場は稼働中で中にはおよそ500人がいましたが、ケガ人や逃げ遅れは確認されていません。付近の住民「もうかなり爆発してた昼前かないったん停電してそれからだ」「昔からの工場だからね加茂の代表の工場だから大変だと思うよ経済的にも」火元の建物には炊飯器の釜をつくるためのアルミなどを溶かす溶解炉があり、その周辺が火元の可能性が高いとみて、警察や消防が詳しい原因を調べています。