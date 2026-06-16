「まじで美しすぎる…」女装姿が話題の2児の父親、幼少期ショット公開「俺はもうだめかも 恋してる」
女装姿が注目されている48歳・2児の父親で、歌手やモデルとして活動する谷琢磨さんは6月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期ショットを公開しました。
【写真】谷琢磨の幼少期と現在
コメントや引用リポストでは「面影ありますね どっちの谷さんも可愛いです」「どの年齢の写真も女の子に見えるのでは？」「めちゃめちゃかわいい！」「美男美女は男装しても女装してもキレイですよね」「もうだめだ、母さん、俺はもうだめかも 恋してる」「まじで美しすぎる…。この人より整った人みたことない」「可愛い子からカワイイ娘へ育った」「とっても綺麗なお父さんになりまして」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】谷琢磨の幼少期と現在
「どっちの谷さんも可愛いです」谷さんは「育ちました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が、水着姿でプールサイドに立つ幼少期ショットです。かわいらしい男の子、という印象を受けます。2枚目は、花柄のドレスを身にまとった現在の姿。かわいらしい大人の女性のようです。あどけない子ども時代と、華やかな現在のビジュアルの対比が印象的なビフォーアフターとなっています。
「娘プリンセスと父プリンセス」4月13日には「いつも仲良し 娘プリンセスと父プリンセス」とつづり、娘とのツーショットを披露していた谷さん。ファンからは「腕が男性の腕に見えない件」「娘より父親の方がプリンセスらしい」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)