ヴィレヴァンで『トイ・ストーリー5』ポップアップ開催へ！ グッズやフォトパネルを展開
「ヴィレッジヴァンガード」は、7月3日（金）から、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念した「トイ・ストーリー5 POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」を、全国各地で順次開催する。
【写真】ぬいぐるみや人気のランダム商品も！ 展開グッズ一覧
■作品の魅力たっぷりの空間
今回開催される「トイ・ストーリー5 POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」は、『トイ・ストーリー』の世界観をイメージした装飾の中で、さまざまな関連グッズが展開される期間限定のポップアップストア。
各会場には、ちょこんと座ったシルエットがかわいい「洗えるビーンズコレクション」をはじめ、ランダム仕様の「シークレットマーカーチャーム」や、透明感のある素材とカラフルなアートが目を引く「クリアポーチ」など、バラエティ豊かな商品が並ぶ。
また、子どもも喜ぶおもちゃ「ドリームトミカ ディズニーモータース トイズキャリー トイ・ストーリー5」や「トイ・ストーリー5 おえかきせんせい」がそろうほか、店内にはキャラクターたちと写真撮影ができるフォトパネルも設置される予定だ。
日程
■東京・アリオ亀有
7月3日（金）〜7月26日（日）
■大阪・イオンモール四条畷
7月3日（金）〜7月26日（日）
■大阪・ららぽーとEXPOCITY
7月31日（金）〜8月23日（日）
■岡山・イオンモール岡山
7月3日（金）〜7月26日（日）
■愛知・ミッドランドスクエア
7月3日（金）〜7月20日（月・祝）
■愛知・イオンモール大高
7月10日（金）〜7月26日（日）
■愛知・イオンモール岡崎
8月7日（金）〜8月23日（日）
■神奈川・横浜ワールドポーターズ
7月10日（金）〜7月26日（日）
■福岡・ららぽーと福岡
7月31日（金）〜8月23日（日）
【写真】ぬいぐるみや人気のランダム商品も！ 展開グッズ一覧
■作品の魅力たっぷりの空間
今回開催される「トイ・ストーリー5 POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」は、『トイ・ストーリー』の世界観をイメージした装飾の中で、さまざまな関連グッズが展開される期間限定のポップアップストア。
また、子どもも喜ぶおもちゃ「ドリームトミカ ディズニーモータース トイズキャリー トイ・ストーリー5」や「トイ・ストーリー5 おえかきせんせい」がそろうほか、店内にはキャラクターたちと写真撮影ができるフォトパネルも設置される予定だ。
日程
■東京・アリオ亀有
7月3日（金）〜7月26日（日）
■大阪・イオンモール四条畷
7月3日（金）〜7月26日（日）
■大阪・ららぽーとEXPOCITY
7月31日（金）〜8月23日（日）
■岡山・イオンモール岡山
7月3日（金）〜7月26日（日）
■愛知・ミッドランドスクエア
7月3日（金）〜7月20日（月・祝）
■愛知・イオンモール大高
7月10日（金）〜7月26日（日）
■愛知・イオンモール岡崎
8月7日（金）〜8月23日（日）
■神奈川・横浜ワールドポーターズ
7月10日（金）〜7月26日（日）
■福岡・ららぽーと福岡
7月31日（金）〜8月23日（日）