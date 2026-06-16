飲食店で働く将来を見据え、食後のコーヒーをしっかり楽しんでもらおうと、調理師を目指す学生たちがコーヒーのおいしい淹れ方を学びました。



山口市のYIC調理製菓専門学校には料理に合わせた飲み物を学ぶ「ビバリッジ論」の講座があります。



その初回として調理師を目指す学生30人を対象にコーヒー講座が行われ歴史や種類を学んだあと、ハンドドリップによる淹れ方の基本を学びました。





講師は山口市湯田温泉でコーヒーショップを経営する西田幸誠さんです。（にしだ・こうせい）同じ豆を使っていても淹れ方ひとつで味は大きく変わります。♪「私のやつ（コーヒー）酸っぱい酸味が強い。ほんとじゃ。酸っぱい！」いれ方によってコクや香りが変わるなど学生はコーヒーの奥深さを実感していました。（学生）「淹れ方ひとつで酸味や苦みが増したり、香りも良い香りがするようになったのでおもしろいなと思った。」（Nishida Coffee西田幸誠 店主）「一個一個動作をするたびに「おー」という声をしてくれるのがとてもうれしく感じた。最後の締めのコーヒーをおいしく締めていただきたい。」食後の一杯もしっかり楽しんでもらう。学生は学んだコーヒーの淹れ方を将来の仕事に生かしたいと話していました。