「いれ方ひとつでこんなに違う！」調理師を目指す学生がコーヒーの奥深さを体験する特別講座
飲食店で働く将来を見据え、食後のコーヒーをしっかり楽しんでもらおうと、調理師を目指す学生たちがコーヒーのおいしい淹れ方を学びました。
山口市のYIC調理製菓専門学校には料理に合わせた飲み物を学ぶ「ビバリッジ論」の講座があります。
その初回として調理師を目指す学生30人を対象にコーヒー講座が行われ歴史や種類を学んだあと、ハンドドリップによる淹れ方の基本を学びました。
同じ豆を使っていても淹れ方ひとつで味は大きく変わります。
♪「私のやつ（コーヒー）酸っぱい酸味が強い。ほんとじゃ。酸っぱい！」
いれ方によってコクや香りが変わるなど学生はコーヒーの奥深さを実感していました。
（学生）
「淹れ方ひとつで酸味や苦みが増したり、香りも良い香りがするようになったのでおもしろいなと思った。」
（Nishida Coffee西田幸誠 店主）
「一個一個動作をするたびに「おー」という声をしてくれるのがとてもうれしく感じた。最後の締めのコーヒーをおいしく締めていただきたい。」
食後の一杯もしっかり楽しんでもらう。
学生は学んだコーヒーの淹れ方を将来の仕事に生かしたいと話していました。