山口県は今後5年間の政策目標などを示した新たな総合計画の骨子案をまとめました。



産業力強化や人口減少対策を柱に山口県の未来づくりを進める方針です。



県が発表した新たな総合計画の名称は「やまぐち未来躍進プラン」です。



基本方針には「成長と安心の好循環」を掲げ、中小企業支援や医療・福祉の充実など12のプロジェクトを進めるとしています。



このうち産業分野では、半導体など成長分野の企業誘致を進め、県内経済の活性化を図る方針です。





また脱炭素の分野では、新たなGX産業の集積やGXコンビナートへの構造転換により、「世界で勝てる」産業拠点を形成するとしています。県が最大の課題と位置付ける人口減少対策としては、大学生の県内就職の促進や結婚・妊娠・出産・子育てへの支援強化を掲げています。県の現在の総合計画「やまぐち未来維新プラン」は今年度までです。企業誘致件数や観光消費額は目標を上回る成果を上げています。一方、大学生の県内就職率など人口減少に関連する項目では目標に届いていないものも多く、計画全体の進捗率は65％となっています。（去年秋時点）（村岡知事）「日本全体で（人口が）減っていくので、減少基調はやむを得ないが、できるだけ食い止めることにさらに力を注いでいかなければならない」県は今後、県議会での議論やパブリックコメントなどを経て、今年度中に新たな総合計画を策定する方針です。若者や女性の声を計画に反映させるため、SNSを活用した県民アンケートも検討しています。