いよいよ始まったFIFAワールドカップ。日本は初戦オランダに引き分け大きな勝点1を手にしました。前回のカタール大会では、日本がドイツに劇的な勝ち方をした後、FIFAランキングが日本より下のコスタリカに敗れました。2戦目が大事なポイントになってきます。そこで、チュニジア戦をもっと楽しんでもらいたい！知っておくと、試合を見るのがもっと面白くなる！ワールドカップ観戦が、ちょっと楽しくなるポイントをご紹介します。





今回の大会「ルール」と「大会方式」が大きく変わっています。今回、出場国が32か国から48か国へ増えました。そのため試合数も64試合から104試合と大幅に増えました。さらに出場チームが増えたことで、決勝トーナメント進出の条件も変わっています。これまではグループ上位2チームでしたが、今回は上位2チームに加え、各組3位のうち成績上位8チームも決勝トーナメントへ進めます。3位でも可能性がある。これまで以上に最後まで順位争いがもつれる可能性があります。日本にとっても1試合の引き分けが大きな意味を持つかもしれません。今回ぜひ知っていただきたいのが、新しく導入されるルールです。中でも注目したいのが「時間稼ぎ対策」で、『選手交代』『ゴールキック』『スローイン』『飲水タイム』などに厳しい時間制限が設けられました。特に注目なのが選手交代です。交代する選手は最も近いタッチラインから退場。そして10秒以内に外へ出なければなりません。もし時間がかかった場合は、交代で入る選手が一定時間ピッチに入れなくなります。実際にワールドカップ前の日本代表の壮行試合でも、こんなシーンがありました。交代予定だった選手がまだ入れない状態。この間、アイスランドは1人少ない状態でプレーすることになりました。そしてその直後に日本がゴール。これまでならあまり見なかった光景ですが、今後は、こうした場面がワールドカップでも起こるかもしれません。選手交代が単なる手続きではなく、勝敗に直結するルールになっています。今大会では前半・後半に1回ずつ「ハイドレーションブレイク」いわゆる飲水タイムが約3分間設けられます。これまでは短い休憩という意味合いでしたが、今回は監督が選手を集めて戦術を整理できる時間になります。言ってみれば、90分の試合が前半・後半ではなく「4つのパート」に分かれるようなイメージです。サッカーがさらに戦術的になり、流れを変えたいチームにはチャンスになりますし、逆に勢いのあるチームにとっては、流れが切れる可能性もあります。ワールドカップ公式球にも注目してください。こちらはレプリカです。ワールドカップのボールは毎大会、開催地の文化や特徴がデザインに込められています。今大会の公式球の名前は「トリオンダ」。スペイン語で「3つの波」という意味です。カナダを表す赤いカエデの葉、メキシコを表す緑の鷲（ワシ）、アメリカを表す青い星。開催3か国を象徴するイメージです。試合中はゴールやスター選手に目がいきますが、ボールにも注目してみるとまた違った楽しみ方ができます。大会方式が変わり、ルールも変わり、ボールにも開催地らしさが込められた今回のワールドカップ、ぜひ、注目しながら日本代表戦を楽しんでみてください。【2026年6月16日 放送】