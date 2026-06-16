安い！楽しい！なんでも揃うというあのドン・キホーテが防府市にオープンしました。



初日は大混雑となったようです。



（佐鹿記者）

「県内3店舗目となるドン・キホーテがきょう防府市にオープンしました。オープンからすでに1時間以上たっていますがお店の前には大行列ができています。」



防府市植松のスーパー跡地に12日、オープンしたドン・キホーテ防府店。





宇部市、下関市に続き県内では14年ぶりの新店舗です。初日は多くの客が押し寄せ、入場制限が行われました。店内には防府天満宮をモチーフにした赤い柱や梅の花、それに防府店限定の学生姿のドンペン・ドンコも来店客を迎えます。ドン・キホーテ名物の驚安コーナーをはじめ、日用品から家電製品まで幅広い商品が所せましと陳列され、わくわくしながら買い物ができるようになっています。また防府店限定でご当地Tシャツやタオルなども販売し、地元愛あふれるアイテムが来店客の目を引いています。このほか自分好みのプロテインを見つけてもらおうと一杯100円で飲めるプロテイン自販機が県内のドン・キホーテで初めて導入されました。（山口市から）「開店1時間前・・・8時過ぎくらいからずっと並んで物価が上がっとるから安いのを買おうかなと思ってきた」（周南市から）「きょうきたの間違えたかもって思った（ドンペンの）入浴剤が気に入ってて結構買ってたけど遠かったので通いやすくなったのでこれからたくさん買おうと思う」（PPIH 中四国第5支社 谷本 進支社長)「山口の中心になるので防府店だけではなく今後山口県にドン・キホーテがいっぱい出せるようにトレンドの発信地になるようなお店にしていきたい」店によりますと、今週末までは混雑が続く見込みということです。県内ではこの他にも、大型店舗の出店が予定されています。11月には、「スーパーセンタートライアル山口小郡店」が山口市陶にオープン、24時間営業する計画です。これに先立ち、山口市中心市街地にある百貨店＝山口井筒屋には、7月下旬、食品スーパー「ロピア」がオープンする予定です。「同じ商品ならより安く」をモットーとし、「和製コストコ」とも言われるロピアの県内進出はこれが初めてで、注目が集まります。さらに山陽小野田市の「おのだサンパーク」も7月から秋にかけて大規模なリニューアルを計画。人気雑貨店「ロフト」などが新たに出店しさらなる賑わいが期待されます。