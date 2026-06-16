新潟県加茂市で6月16日、家電製品の製造工場を焼く火事がありました。出火当時、敷地内には約500人の従業員がいましたが、けがをした人はいませんでした。

勢いよく立ち上る黒煙の中で吹き上がる炎。



【リポート】

「工場の建物から黒い煙がもくもくと上がっています」



火事があったのは加茂市後須田の東芝ホームテクノの工場です。



消防などによりますと正午前、従業員から「工場内で煙が出ている」と通報がありました。



【動画撮影者】

「壁が崩れている、火が見えるよ」



【記者リポート】

「消防が用水路から水をくみ上げるなどして懸命な消火活動が続いています」



工場は鉄骨2階建てで敷地面積は約8000平方m。消防車両約30台で消火活動にあたり、火は約5時間後に消し止められました。



A棟と呼ばれる建物が全焼したとみられるほか、渡り廊下でつながるB棟の一部を焼いたということです。



工場では炊飯器などの家電製品を製造していて、A棟1階の溶鉱炉付近で出火したとみられています。



出火当時工場の敷地内には約500人の従業員がいましが、逃げ遅れた人やけがをした人はいませんでした。



警察と消防は詳しい出火の原因などを調べています。