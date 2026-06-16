熊本市中心部には、観光バスの乗降場所や待機場所が足りないと言われています。

【写真を見る】"車線をつぶす観光バス" でも「停める場所がない！」 熊本市中心部でバス路駐？が常態化 宿泊客が過去最多で整備追いつかず

15日の熊本市議会でもこの問題が取り上げられ、大西市長は対応策を検討する方針を示しました。

常態化された“車線をつぶす観光バス”

15日の熊本市中心部です。辛島公園の北側の路上には、トランクルームをあけて客を待つ観光バスが停まっていました。

新市街方面からバスに向かってきたのは、外国人観光客の団体です。この場所は、人が乗り降りするための短時間の停車は認められていることから、観光バスが停まる光景が常態化しています。

観光客は過去最多 追いつかない整備

こういった状況が増える要因の一つが宿泊客の増加です。外国人観光客の増加で、熊本市内の宿泊者は418万人と過去最多を更新しました。コロナ禍前の1.5倍に増えていますが、観光バスの乗降場所の整備は追いついていないのが現状です。

◆熊本市の延べ宿泊者数

・19年282万人・20年168万人・21年184万人・22年261万人・23年353万人・24年402万人・25年418万人

駐停車禁止エリアにもバスが

中には、市役所の正面玄関前や、駐停車が認められていない場所に留まる観光バスもあります。駐車時間を測ってみると…6分42秒でした。

辛島公園の北側で客を待つバスの運転手に話を聞きました。

熊本県外からのバスの運転手「ホテルが商店街など密集地にあるので、どうしても路上でということになる。気を遣う。通行車両から文句言われることもあるし、ここにバスカット（専用の停車スペース）ができればかなり助かりますけどね」

宿泊候補地から外れる懸念も…

15日の熊本市議会で、この問題が取り上げられました。

議員からは…

公明党 木庭功二議員「旅行会社からは観光客に徒歩移動をお願いせざるを得ず、特に添乗員が同行しない団体旅行では熊本が宿泊地の候補から外れる要因になっているとの指摘もあり、誘客や宿泊需要への影響も懸念されている」

この指摘に、市長は…

熊本市 大西一史市長「観光に訪れる方々の利便性確保や周辺交通への対応が必要と認識している」

宿泊税など活用して対応策検討――

熊本市は、辛島公園の北側については歩道が2.5mしかなく、それより内側は公園の敷地にあたるため、観光バス専用の駐停車場の設置は難しいとしていて、「7月に導入される宿泊税なども活用し、対応策を検討したい」としています。

鹿児島と長崎市の例――

鹿児島市は銀行が停車スペースを整備

去年4月、鹿児島銀行が銀行の敷地などにバスが停車できるスペースを整備しました。その場所は鹿児島の中心市街地で観光客の回遊性を高めて地域の活性化をはかるために民間の立場として整備したということです。

長崎市は駅前の広場に専用駐車場

長崎市は去年5月長崎駅前の広場に貸し切りバス専用の駐車場を設けました。こういった分野に税金を投入する自治体も出てきています。