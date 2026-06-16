修学旅行中に同志社国際高校の生徒らの乗ったボートが沖縄県名護市の辺野古沖で転覆し、金井創船長（当時71）と高校2年生の武石知華さん（当時17）が亡くなった事故から6月16日で3か月。

【写真で見る】JNNの取材に武石知華さんの母親がコメント

なぜ事故は起きてしまったのか。その後の調査で、学校側が事前の下見していなかった不適切な安全管理体制や、船を運航していた「ヘリ基地反対協議会」側の問題が浮き彫りになってきました。

事故から3か月 現場近くで運航団体代表らが献花

6月16日午前、沖縄県名護市の浜辺を「ヘリ基地反対協議会」の代表らが訪れ花を手向けました。

3か月前、この団体が運航するボート2隻がここの沖合の海で転覆、金井創船長（当時71）と高校2年生の武石知華さん（当時17）が亡くなりました。

（ヘリ基地反対協議会 浦島悦子共同代表）「亡くなった高校生のご遺族・同志社国際高校に、直接謝罪ができていないことが本当に痛恨の極みです」

事故当時何があったのか…

ボートには、修学旅行で沖縄を訪れていた「同志社国際高校」の生徒18人が2隻に分かれて乗船していました。

海上保安庁と消防の当日の記録によりますと、午前9時48分に「不屈」と「平和丸」の2隻を、海上保安官が確認し「波が高いので十分気を付けてください」などと呼びかけました。その22分後の10時10分ごろに「不屈」が、救助に向かおうとした「平和丸」も2分後に転覆。

すぐに、生徒から救助を求める通報が入りました。

（通報）「乗っていた船が大きな波にのまれて全員船から落とされた。同志社国際の修学旅行です」

18人の生徒と船長、乗組員、計21人が次々と救助されていくなか、海上保安官が「平和丸」の船内で武石さんを発見。収納庫に救命胴衣が引っかかっていたため、救助されたのは船が転覆してから約1時間後でした。

事故当時、武石さんと同じ「平和丸」に乗っていた乗組員は…

（「平和丸」の乗組員）「一瞬のことだったので大波がきたのが…。予想以上の高波がきて、うねりの力で転覆した。（武石さんは）本当にこわかったと思う。本当に申し訳ないのひと言ですね」

事故後、武石さんの家族はネット上で情報発信を続ける

（武石知華さんの父親 「note」より）「初めて会った取引先の人にも自慢をしてしまうくらい明るく、優しく、聡明な子でした」

事故のあと武石さんの家族は「事実解明につながれば」と、インターネットでの情報発信を続けています。

そのなかで学校側の安全管理が欠落していたと訴えています。

（武石知華さんの父親 「note」より）「校内とは全く異なるフィールドで、事前の安全、認可、保険の確認を行わず、さらに現地での引率放棄をよしとしたその感覚には言葉を失います」

事前学習の資料では“抗議船”に乗る説明なし

同志社国際高校によりますと、事故が発生した日は7つの平和学習のコースに分かれていて、武石さんが参加したのは「辺野古をボートに乗り海から見るコース」。

生徒たちが乗ったのは、アメリカ軍基地の移設に反対するいわゆる“抗議船”でした。

修学旅行の行程は旅行会社が組んでいましたが、船は学校側が手配したもので、校長は「懇意にしていた金井船長から提案され、3年前に始めた」と説明しました。

（同志社国際高校 西田喜久夫校長）「（金井船長から）船に乗って沖のほうから現場を見ることもできるよという話をいただきまして、海上からの辺野古基地の見学というものを研修旅行の中に取り入れた。ふだん、基地に疑問を抱いている方たちの意識を感じる、そこにポイントがある」

高校が毎年発行している修学旅行のレポートを見ると、去年も「辺野古コース」がありましたが、事前学習の資料では“抗議船”に乗ることには触れられていませんでした。

浮き彫りになる高校側の不適切な対応

また、国などの調査では、高校側の不適切な対応が数多く浮き彫りになりました。

今年4月、文科省などは学校側の現地調査に踏み切りました。国は校外活動時の安全確保について現地でのリスクや気象状況などを把握するため、下見などでの確認を求めていますが、調査では高校側の不適切な対応が浮き彫りになりました。

教員による下見について、当初、高校側は…

（同志社国際高校 西田喜久夫校長）「船に関しても、乗って実際に行っているときもありますし、去年も乗ったということで乗らないこともあります」

しかし調査の結果、抗議船への乗船が始まって以降、一度も下見が行われていなかったことが明らかになりました。

また、当日は波浪注意報が発表されていましたが、現場の教員は誰も把握していなかったことが判明するなどし、文科省と京都府は高校側の「安全確保・安全管理が著しく不適切だった」と結論付けました。

校長の発言に生徒は「聞いた瞬間ちょっと鳥肌が立って…」

しかし校長は、始業式で生徒たちに次のように語りかけました。

（同志社国際高校 西田喜久夫校長）「事故が起こった直接的な原因は、私たちにあるわけではないのですが、それを未然に防ぐための避けるための、回避するためのことはできたのだろうと思います」※学校関係者提供の音声より

この発言を聞いた生徒は驚きが隠せなかったといいます。

（同志社国際高校の生徒）「（校長から）謝罪はあったのですが、直接的な責任は私たちにないとか、よくそんな言葉が言えたりとか思った。本当にびっくりしました。僕、それを聞いた瞬間ちょっと鳥肌が立って…」

高校側に発言について尋ねると…

（同志社国際高校）「船が転覆した直接的な原因は、転覆前の波の状況や操舵の状況にあることを念頭に置いた発言であり、本校の安全管理上の責任を否定したものではございません」

「平和丸」の船長は国の聞き取りに応じず

今回の事故では、抗議船を運航していた「ヘリ基地反対協議会」側の対応を問題視する見方も。

国交省は、高校への調査から死亡した「不屈」の金井船長が学校からの依頼を受け、謝礼を受け取っていたことを確認。金井船長が事業登録を行っていなかったことから海上運送法違反の疑いで刑事告発しました。

一方で、「平和丸」の船長については…

（国土交通省 金子恭之大臣）「（「平和丸」の船長は）刑事事件の取り扱いへの影響が懸念されるなどの理由によって、聞き取りには一切応じないとの意向が示されており、大変遺憾ながら、今後も事実確認は困難なものと考えております」

国の聞き取りには応じていないという「平和丸」の船長に直接話を聞くため、沖縄の自宅を何度か訪れるも不在。

取材班は船長の関係者に話を聞くと…

（記者）「連絡がもう取れなくなっている」

現在は電話も繋がらない状態だといいます。

「転覆まで想定していなかった」元船長に接触



こうしたなか、取材班は過去に9年間「不屈」や「平和丸」の船長をしていた女性に接触することができました。

（元船長）「修学旅行生を今までも（船に）乗せていたのを初めて知ったので、ちゃんと背景だったり私たちが海に出ている意味だったり、どこまで分かっているのかという不安はありますよね」

元船長によると定期的に操船訓練を行ったり、トラブル時の対応などを確認していたりしたものの、“転覆”については…

（元船長）「安全管理に気を配っていたつもりだったが、転覆まで想定していなかったなって」

第11管区海上保安本部は業務上過失致死傷などの疑いで捜査を進めていて、関係者によりますと、これまでにヘリ基地反対協議会の共同代表2人と救助された船の船長、乗組員の4人に任意で話を聞いていて運航実態などを調べているということです。

遺族がコメント「知華の死が無駄にならないようにすることで…」

武石さんの母親は、事故から3か月が経過し、JNN取材に対し、

「この3か⽉、知華のいないこの世界で⽣きなければいけない、⽣きていくという意味を問い続け、今まで思い描いていた知華の成⻑、卒業式、成⼈式、社会⼈としての活躍、結婚、孫との⽣活、娘との旅⾏、孫に囲まれた⽼後などひとつひとつをあきらめていく、頭にあきらめさせるように努めた⽇々でした



今回の事故で改善すべき問題点をひとつひとつ解決してくことで、今後このような形で命を落とすことがない、有意義な研修旅⾏、修学旅⾏が遂⾏されるように、知華の死が無駄にならないようにすることで娘への供養としていきたいと考えております」

とコメントしました。

（2026年6月16日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」内『特集』より）