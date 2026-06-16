俳優・北川景子（39）の夫で歌手のDAIGO（48）が、“ヒヤヒヤした”という家族とのエピソードを明かし、ほほえましい報告が注目を集めている。

【映像】DAIGOの子どもたち（複数カット）

2016年1月に北川と結婚し、5歳の長女と2歳の長男を育てているDAIGO。これまでにも「うぃっしゅポーズ」をしている長男や、収録現場を訪れた北川と子どもたちの様子、キッザニアで乗馬体験のシミュレーターに乗る長女との写真など、仲むつまじい家族の姿をたびたび発信してきた。

2026年3月24日には、内閣総理大臣を務めた祖父・竹下登の銅像の足元に座る子どもたちの写真を投稿。「大きくなりましたね！」「娘ちゃんの足の長さ ビックリ」などのコメントが寄せられ、成長した子どもたちの姿にも注目が集まっていた。

娘の叫び声に「ヒヤヒヤしました」

6月15日は、スペシャルアンバサダーを務めるアニメ映画「ブルーイinシネマ みちしるべ」の上映会に登壇したことを報告。「イベントには家族も見に来ていたのですが、僕が出てくると、娘が『パパーッ！パパーッ！』と叫んでヒヤヒヤしましたが、ブルーイのパパも登壇していたのでパパの熱心なファンがいるなと みなさん思ったことでしょう笑」と、家族とのほほえましいエピソードを明かした。

この投稿には、「パパ張り切っちゃいますね」「ヒヤヒヤするくだり想像して笑っちゃいました」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）