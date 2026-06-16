俳優・窪塚洋介の妻で、ダンサーのＰＩＮＫＹが誕生日を迎え、夫婦ショットを披露した。

１６日までにインスタグラムで「Ｍｙ ４３ｒｄ Ｂｉｒｔｈｄａｙ 先週末、４３歳のお誕生日を迎えました」と報告。「この日は本当に幸せな出来事が続いて、思い出すだけで泣けてくる… 大げさではなく、全身全霊が愛で満たされて魂が震えるって、こういう感じなのか、と。こんなに愛してもらって、生まれてきて良かったと、生きてて良かったと、たった一度の人生で、この広い世の中で、血の繋がりのない者同士が巡り会い 愛と真心を与え続けてくれる伴侶となって人生を一緒に生きていけるなんて、とてつもなく奇跡的だと思う」と記念日に思いをつづった。

「愛しい大切な宝物の家族と巡り会うことができて、私は本当に幸せ者です。言葉では表しきれないくらい、無量大数ありがとう（最近の我が家の流行語は『無量大数』！）」と窪塚や娘と祝う様子をアップ。

「朝から感涙号泣の幸せなお誕生日でした」と明かし、「益々、自由に、元気で、豊かに、美しく、楽しく、幸せで、感謝と愛でいっぱいの日々を謳歌します」と誓いを立てた。

ＰＩＮＫＹと窪塚は２０１５年に結婚し、１７年６月に長女が誕生。窪塚は前妻との間に息子・愛流をもうけており、愛流はドラマや映画で活躍している。