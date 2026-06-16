ＤｅＮＡは１６日、横浜市内の「ＴＨＥ ＬＩＶＥ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 大和地所」で、新外国人選手のヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）、１５８キロ右腕のオスバルド・ビド投手（３０）の入団会見をファン公開で行った。右の強打者・エンカーナシオンは会見前に横浜スタジアムで打撃練習。名刺代わりの１４０メートルバックスクリーン弾を２発たたき込むパフォーマンスで、首脳陣の度肝を抜いた。

交流戦は全カード負け越しに終わり、借金１０の４位と苦しむ相川ベイに、頼もしい２人の男が加わった。１９３センチ、１１３キロの巨漢・エンカーナシオンは力を込めた。「長打力が自分の強み。二塁打、三塁打、本塁打に注目して、打点にフォーカスしてほしい」

２３日の中日戦（岐阜）から１軍合流の見通し。日本語にも興味を示し、アントニオ猪木バリに「ゲンキデスカ？」と笑った。「一番の趣味は任天堂のゲーム」という親日家。会見前にはハマスタで打撃練習。電光掲示板の「Ｃｏｃａ−Ｃｏｌａ」部分に一発、さらにその上に一発と、バックスクリーン上に特大弾２発を放った。これには木村球団社長も「長打力を見せてくれている」と笑顔だ。

先発として期待のビドは、Ｗソックスで村上宗隆と同僚。「すごく楽しい人柄。球場内外でもいい人。良くしてもらえました」と感謝し、日本人への好印象を口にした。会場のファンには「４位からの優勝を強く誓います」とＥ砲。Ｖ字回復は、２人のドミニカンがカギを握る。（加藤 弘士）

◆ヘラル・エンカーナシオン（Ｊｅｒａｒ Ｅｎｃａｒｎａｃｉｏｎ）１９９７年１０月２２日、ドミニカ共和国生まれ。２８歳。１６年にマーリンズで初のメジャー昇格。今季までの３年間はジャイアンツでもプレー。長打力が売りの巨漢外野手。メジャー通算９４試合に出場し、打率２割１分１厘、１０本塁打、４０打点。１９３センチ、１１３キロ。右投右打。背番号６９。

◆オスバルド・ビド（Ｏｓｖａｌｄｏ Ｂｉｄｏ）１９９５年１０月１８日、ドミニカ共和国生まれ。３０歳。１７年にパイレーツで初のメジャー昇格。アスレチックスを経て、今季はブレーブス、ホワイトソックスでプレー。最速１５８キロの直球とスイーパー、チェンジアップが武器。メジャー通算６９試合に登板し、１１勝１３敗２セーブ、防御率５・１７。１９０センチ、７９キロ。右投右打。背番号４２。