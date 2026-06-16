名古屋の「コストコ」で調理されたラップサンドによる食中毒。小学生１人が重症で、現在も入院が続いています。

【画像を見る】ベーコンやレタスなどを生地で巻いた「ハイローラー」名古屋・守山区のコストコ

食中毒の原因となったのは、名古屋市守山区の「コストコホールセール守山倉庫店」で調理され、販売されたラップサンド「ハイローラー」。ベーコンやレタスなどを小麦粉の生地で巻いた人気の商品です。

【画像を見る】ベーコンやレタスなどを生地で巻いた「ハイローラー」

7歳～49歳の男女5人が下痢や腹痛などの症状

名古屋市保健所によりますと、7歳～49歳の男女5人が6月3日から下痢や腹痛などの症状を次々と訴えました。



5人は別々のグループですが、5月末と6月1日に店内で調理され、その日のうちに販売された「ラップサンド」を食べていて、全員から腸管出血性大腸菌「О157」が検出されました。

小学生男児が｢溶血性尿毒症症候群｣を発症し入院中

このうち3人が入院し2人は退院しましたが、小学生の男の子が溶血性尿毒症症候群を発症し、現在も入院しているということです。



（30代男性）

「加工品だと、それ以上自分で対策のしようがない。コストコなら安心と思っていたので、食中毒は怖い」



この店の「ラップサンド」は、2日間で939パックもの数が販売されています。

危険な菌「О157」 死者が出る可能性も

気温が高くなるこの時期から秋にかけて発生しやすいという「О157」。危険性について名古屋市保健所は…



（名古屋市保健所 足立征弥さん）

「症状として、貧血・血小板の減少・腎不全など。他の食中毒菌に比べて、死者が出る可能性がある」



過去には、2016年8月に東京と千葉の2つの高齢者施設で食中毒が発生し、あわせて10人が死亡。患者から、O157が検出されました。

「O157」による食中毒対策は？

O157を原因とする食中毒を防ぐ方法はあるのでしょうか。



（足立さん）

「保冷剤などを使用して、お肉の温度を上げないように。（調理時は）『O157』は加熱をすれば死ぬ菌。（予防は）しっかりと加熱をして召し上がっていただく」



今回の食中毒について名古屋市保健所は、6月15日付で調理した厨房を当面の間、営業禁止にしました。