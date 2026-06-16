名古屋のコストコで食中毒 死に至る恐れもある｢О157｣検出 原因は人気商品｢ハイローラー｣ 900パック以上販売
名古屋の「コストコ」で調理されたラップサンドによる食中毒。小学生１人が重症で、現在も入院が続いています。
【画像を見る】ベーコンやレタスなどを生地で巻いた「ハイローラー」名古屋・守山区のコストコ
食中毒の原因となったのは、名古屋市守山区の「コストコホールセール守山倉庫店」で調理され、販売されたラップサンド「ハイローラー」。ベーコンやレタスなどを小麦粉の生地で巻いた人気の商品です。
【画像を見る】ベーコンやレタスなどを生地で巻いた「ハイローラー」
7歳～49歳の男女5人が下痢や腹痛などの症状
名古屋市保健所によりますと、7歳～49歳の男女5人が6月3日から下痢や腹痛などの症状を次々と訴えました。
5人は別々のグループですが、5月末と6月1日に店内で調理され、その日のうちに販売された「ラップサンド」を食べていて、全員から腸管出血性大腸菌「О157」が検出されました。
小学生男児が｢溶血性尿毒症症候群｣を発症し入院中
このうち3人が入院し2人は退院しましたが、小学生の男の子が溶血性尿毒症症候群を発症し、現在も入院しているということです。
（30代男性）
「加工品だと、それ以上自分で対策のしようがない。コストコなら安心と思っていたので、食中毒は怖い」
この店の「ラップサンド」は、2日間で939パックもの数が販売されています。
危険な菌「О157」 死者が出る可能性も
気温が高くなるこの時期から秋にかけて発生しやすいという「О157」。危険性について名古屋市保健所は…
（名古屋市保健所 足立征弥さん）
「症状として、貧血・血小板の減少・腎不全など。他の食中毒菌に比べて、死者が出る可能性がある」
過去には、2016年8月に東京と千葉の2つの高齢者施設で食中毒が発生し、あわせて10人が死亡。患者から、O157が検出されました。
「O157」による食中毒対策は？
O157を原因とする食中毒を防ぐ方法はあるのでしょうか。
（足立さん）
「保冷剤などを使用して、お肉の温度を上げないように。（調理時は）『O157』は加熱をすれば死ぬ菌。（予防は）しっかりと加熱をして召し上がっていただく」
今回の食中毒について名古屋市保健所は、6月15日付で調理した厨房を当面の間、営業禁止にしました。